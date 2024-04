1. FC Saarbrücken vs. RW Essen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

In der 3. Liga steht der 34. Spieltag schon in Geschichtsbüchern - am heutigen Mittwoch, dem 24. April, steht aber noch ein Nachholspiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Rot-Weiss Essen vom 31. Spieltag an.

Grund für die Verlegung waren die schlechten Platzverhältnisse im Saarbrückener Ludwigsparkstadion. Der zweite Anlauf soll dort heute um 19 Uhr starten.

Aber wo könnt Ihr das Duell im TV und Livestream sehen? Das erfahrt Ihr hier!