VfB Lübeck vs. 1860 München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Englische Woche in der 3. Liga! Es geht aktuell Schlag auf Schlag, nur zwei Tage nach Abschluss des 21. Spieltags steht bereits die 22. Spielrunde an. Unter anderem heute im Einsatz sind auch der VfB Lübeck und der TSV 1860 München, die gegeneinander um 19 Uhr im Stadion an der Lohmühle (Lübeck) um Meisterschaftspunkte kämpfen.