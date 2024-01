Preußen Münster vs. Arminia Bielefeld heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Am heutigen Sonntag, den 21. Januar, empfängt Preußen Münster am 21. Spieltag der 3. Liga Arminia Bielefeld zum Duell. Der Start der Begegnung ist für 13.30 Uhr im Preußenstadion in Münster angesetzt.

In der Tabelle liegen Preußen Münster und Arminia Bielefeld ganz dicht beisammen: Der Aufsteiger hat aktuell 25 Punkte auf dem Konto und steht damit auf dem 13. Tabellenrang, punktgleich dahinter liegen die heutigen Gäste aus Bielefeld.

Das Hinspiel im vergangenen August war allerdings kein Duell auf Augenhöhe. Mit 4:0 fegte die Arminia über Preußen Münster hinweg. Wer kann das Duell heute für sich entscheiden?