Erzgebirge Aue vs. VfB Lübeck heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Der 23. Spieltag steht in der dritten Liga an. Am Samstagnachmittag stehen sich im Zuge dessen die Teams von Erzgebirge Aue und dem VfB Lübeck gegenüber.

Die Sachsen finden sich aktuell im Tabellenmittelfeld, auf Rang elf wieder. Der Aufsteiger aus dem Norden kommt dagegen weiterhin nicht aus dem Tabellenkeller raus. Drei Punkte ist man vom rettenden Ufer, dem 16. Platz entfernt.

Im Hinspiel, am 4. Spieltag, trennten sich beide Ostvereine 1:1 voneinander.