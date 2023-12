Dynamo Dresden ist in der 3. Liga zu Gast beim SC Verl. Wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream mitverfolgen könnt, wird hier erklärt.

In der 3. Liga kommt es am heutigen Sonntag, den 3. Dezember, zum Duell zweier Topmannschaften. Der Zweitplatzierte Dynamo Dresden ist im Rahmen des 17. Spieltags zu Gast beim Dritten SC Verl. Gespielt wird in der Sportclub-Arena in Verl, wo um 13.30 Uhr der Pfiff zum Anstoß ertönt.

SC Verl vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Wie alle anderen Spiele der dritthöchsten Spielklasse wird auch das heutige zwischen Verl und Dynamo live und in voller Länge bei MagentaSport übertragen. Die Vorberichte zur Partie werden eine Viertelstunde vor Anpfiff präsentiert, dabei übernimmt Christina Rann die Moderation, während nachher Mike Münkel als Kommentator fungiert.

Um überhaupt Zugriff auf das Angebot des Pay-TV-Senders zu bekommen, wird ein Abonnement benötigt. Die Kosten dafür sind unterschiedlich, je nachdem, ob man Kunde bei der Telekom ist oder nicht. Telekom-Kunden müssen entweder 7,95 Euro pro Monat im Jahresabo oder 12,95 Euro im Monatsabo hinblättern, während Nicht-Kunden 12,95 Euro monatlich für das Jahresabo oder 19,95 Euro im Monatsabo zahlen.

Ansonsten besteht noch die Möglichkeit, die Partie im Liveticker mitzuverfolgen. Dieser wird bei SPOX auf der Website zur Verfügung gestellt.

Hier geht es zum Liveticker des Ligaspiels zwischen Verl und Dresden.

Begegnung: SC Verl vs. Dynamo Dresden

SC Verl vs. Dynamo Dresden Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 17

17 Datum: 3. Dezember 2023

3. Dezember 2023 Uhrzeit: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Sportclub-Arena (Verl)

Sportclub-Arena (Verl) TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport

Liveticker: SPOX

SC Verl: Unbehaun - Ochojski, Paetow, Gruber, Stöcker - Benger - Corboz, Sessa, Baack - Batista Meier, Wolfram

Unbehaun - Ochojski, Paetow, Gruber, Stöcker - Benger - Corboz, Sessa, Baack - Batista Meier, Wolfram Dynamo Dresden: Drljaca - Kammerknecht, Lewald, Kraulich, Bünning - Will - L. Herrmann, Hauptmann - Lemmer, Kutschke, Zimmerschied

3. Liga: Die Tabelle am 17. Spieltag