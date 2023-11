RW Essen empfängt Arminia Bielefeld am 14. Spieltag der 3. Liga. Wer die Partie heute live am Samstag zeigt bzw. überträgt, verrät Euch SPOX.

Mit RW Essen und Arminia Bielefeld treffen zwei Klubs aufeinander, die derzeit auf dem aufsteigenden Ast sind. In der 3. Liga gewannen beide Teams die vergangenen drei Spiele.

Für Bielefeld gab es unter der Woche eine knappe Niederlage im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV, als der Absteiger im Elfmeterschießen den Kürzeren zog.

Am Samstag (4. November) um 14 Uhr will der DSC zurück in die Erfolgsspur finden. Austragungsort ist das Stadion an der Hafenstraße im Essener Stadtteil Bergeborbeck.

Im Folgenden erfahrt Ihr, wer die Partie heute live im Free-TV und Livestream zeigt bzw. überträgt.

© imago images

RW Essen vs. Arminia Bielefeld heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Es gibt gleich mehrere Möglichkeiten, die Begegnung zwischen RW Essen und Arminia Bielefeld live zu sehen.

RW Essen vs. Arminia Bielefeld heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV?

Auch wird es eine Übertragung im Free-TV geben. Dafür ist der WDR zuständig. Die öffentlich-rechtlichen Sender der ARD-Gruppe zeigen im Regelfall immer zwei Spiele der 3. Liga am Samstag live.

Alternativ könnt Ihr wie gewohnt auf MagentaSport zurückgreifen. Der Anbieter der Telekom hat alle Spiele der dritthöchsten deutschen Spielklasse im Programm.

RW Essen vs. Arminia Bielefeld heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im Livestream?

Der WDR bietet auch einen kostenlosen Livestream an. Diesen findet Ihr ganz einfach über die Website des Senders.

Auch bei MagentaSport gibt es ein Online-Angebot. Dieses könnt Ihr über die App am Smart-TV oder ebenfalls über die Homepage abrufen.

Eine weitere Option stellt OneFootball. Hierfür benötigt Ihr kein kostenpflichtiges Abonnement, sondern könnt das Spiel einzeln buchen.

RW Essen vs. Arminia Bielefeld heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? Liveticker bei SPOX

Im Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine wichtigen Szenen und Highlights des Spiels. Die perfekte Alternative zur TV-Übertragung.

Hier geht's zum Liveticker für RW Essen vs. Arminia Bielefeld.

© getty

RW Essen vs. Arminia Bielefeld heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: RW Essen vs. Arminia Bielefeld

RW Essen vs. Arminia Bielefeld Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 14

14 Datum: 4. November 2023

4. November 2023 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Stadion an der Hafenstraße, Essen

Stadion an der Hafenstraße, Essen TV: MagentaSport, WDR

Livestream: MagentaSport, WDR, OneFootball

Liveticker: SPOX

3. Liga: Die Tabelle vor dem 14. Spieltag