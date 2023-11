Der SSV Ulm bekommt es in der 3. Liga am heutigen Tag mit Preußen Münster zu tun. Doch wer zeigt / überträgt das Duell am 14. Spieltag live im TV und Livestream? SPOX hat für Euch die Antwort.

Der SVV Ulm gastiert am heutigen Sonntag, den 5. November, am 14. Spieltag der 3. Liga bei Preußen Münster. Das Duell der Aufsteiger beginnt am Nachmittag um 16.30 Uhr im Preußenstadion in Münster.

Aufsteiger SSV Ulm spielt weiterhin eine herausragende Saison. Mit aktuell 23 Zählern liegt das Team von Thomas Wörle weiterhin auf Tuchfühlung zu der Tabellenspitze. An den vergangenen Spieltagen musste Ulm jedoch einiges an Lehrgeld zahlen: Trotz engagierter Auftritte sammelten die heutigen Gäste nur drei Zähler in den letzten drei Spielen. Wie läuft es für die Ulmer am heutigen Nachmittag?

Am anderen Ende der Tabelle liegt dagegen aktuell Preußen Münster. Münster wartet seit drei Spieltagen auf ein Erfolgserlebnis, Niederlagen gab es zuletzt gegen Dynamo Dresden und Jahn Regensburg.

Preußen Münster vs. SSV Ulm heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: 3. Liga, 14. Spieltag

3. Liga, 14. Spieltag Partie: Preußen Münster vs. SSV Ulm

Preußen Münster vs. SSV Ulm Datum: 5. November

5. November Anpfiff: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Spielort: Preußenstadion, Münster

Preußenstadion, Münster Übertragung im TV: MagentaSport

Übertragung im Livestream: MagentaSport, OneFootball

Liveticker: SPOX

© getty Hält der SSV Ulm Tuchfühlung zur Tabellenspitze?

Preußen Münster vs. SSV Ulm heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Live und vollumfänglich seht Ihr die Partie zwischen Preußen Münster und dem SSV Ulm heute auf MagentaSport. Der Pay-TV-Sender zeigt das Duell am Nachmittag ab 16.15 Uhr.

Preußen Münster vs. SSV Ulm könnt Ihr heute auch im Livestream verfolgen. Zum einen zeigt MagentaSport die Begegnung im Livestream auf MagentaSport-App und auf magentasport.de. Zudem könnt Ihr die Partie auf OneFootball im Einzelstream erleben.

Preußen Münster vs. SSV Ulm heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Ihr könnt das Duell zwischen Preußen Münster und dem SSV Ulm heute nicht live im TV oder im Livestream sehen? Dann könnt Ihr Euch auf SPOX verlassen. Wir begleitet die Partie für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

3. Liga, 14. Spieltag: Die aktuelle Tabelle