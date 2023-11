Bayern-Derby in der 3. Liga! SPOX verrät Euch, wer die Partie zwischen 1860 München und Jahn Regensburg heute live am Samstag im Free-TV sowie Livestream zeigt bzw. überträgt.

Nach einem sensationellen Lauf mit sechs Siegen in Folge grüßt Jahn Regensburg von der Tabellenspitze, Dynamo Dresden liegt jedoch mit einem Spiel weniger auf dem Konto punktgleich dahinter.

1860 München hat derweil nicht viel mit den Aufstiegsplätzen zu tun. Aus 13 Spielen holten die Löwen lediglich 17 Zähler.

Das Duell zwischen Dresden und den Münchnern findet am heutigen Samstag (4. November) um 14 Uhr statt. Schauplatz ist das Stadion an der Grünwalder Straße in der bayerischen Landeshauptstadt.

Wie Ihr die Partie live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel von SPOX.

1860 München vs. Jahn Regensburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Es wird keine Übertragung im Free-TV geben. Die öffentlich-rechtlichen Sender zeigen am heutigen Samstag zwei andere Spiele (RW Essen vs. Arminia Bielefeld und VfB Lübeck vs. SpVgg Unterhaching).

1860 München vs. Jahn Regensburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV?

Dennoch habt Ihr die Möglichkeit, das Bayern-Duell zwischen 1860 München und Jahn Regensburg live zu sehen - und diese bietet MagentaSport.

Der Anbieter der Telekom hat alle Spiele der 3. Liga live im Programm. Der Kostenpunkt unterscheidet sich darin, ob man bereits Kunde des Telekommunikationsdienstes ist:

Kunden: 7,95 Euro pro Monat im Jahresabo, 12,95 Euro im Monatsabo

7,95 Euro pro Monat im Jahresabo, 12,95 Euro im Monatsabo Nicht-Kunden: 12,95 Euro pro Monat im Jahresabo, 19,95 Euro im Monatsabo

1860 München vs. Jahn Regensburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im Livestream?

Auch einen Livestream könnt Ihr mit einem Abo bei MagentaSport nutzen, dieser ist logischerweise ebenfalls kostenpflichtig.

Aber auch ohne Abonnement gibt es eine Option, das Spiel live zu sehen. Bei OneFootball könnt Ihr Euch den Livestream-Zugang für das eine Spiel kaufen.

1860 München vs. Jahn Regensburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? Liveticker bei SPOX

SPOX ist ebenfalls mit von der Partie. In unserem ausführlichen Liveticker bleibt Ihr stets auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker für 1860 München vs. Jahn Regensburg.

1860 München vs. Jahn Regensburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: 1860 München vs. Jahn Regensburg

1860 München vs. Jahn Regensburg Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 14

14 Datum: 4. November 2023

4. November 2023 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Stadion an der Grünwalder Straße, München

Stadion an der Grünwalder Straße, München TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport, OneFootball

Liveticker: SPOX

