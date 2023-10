In der 3. Liga spielt 1860 München heute bei Aufsteiger SSV Ulm. Wir verraten Euch, wer das Spiel live im TV und im Livestream überträgt / zeigt.

3. Liga: SSV Ulm vs. 1860 München - Datum, Zeit, Ort, Infos

In der Liga kommt es am heutigen Dienstag, 3. Oktober, zum Duell zwischen dem SSV Ulm und 1860 München. Im mit 17 000 Zuschauern ausverkauften Donaustadion in Ulm wird die Partie des 9. Spieltags um 19 Uhr angepfiffen.

Aufsteiger SSV Ulm ist furios in die Drittligasaison 2023/24 gestartet. Am vergangen Samstag mussten sich die Schwaben allerdings dem FC Ingolstadt mit 0:4 geschlagen geben. Dennoch liegen sie als Vierter weit vor dem heutigen Gegner.

Die Münchner Löwen sind Tabellenzehnter. Die Formkurve zeigt aber nach oben, was zwei Siege in Serie zeigen.

© getty Jesper Verlaat ist eine Stütze in der Abwehr des TSV 1860 München.

SSV Ulm vs. 1860 München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Die Übertragung von Ulm gegen 1860 München beschränkt sich heute auf das Pay-TV und kostenpflichtige Livestreams. Verantwortlich dafür ist unter anderem MagentaSport . Der Sportsender der Telekom zeigt alle Saisonspiele der 3. Liga live und bietet zudem Konferenzen an. Kostenlos ist das alles aber nicht. HIER findet Ihr die aktuellen Preise für Jahres- und Monatsabos.

Die heutige Liveübertagung beginnt um 18.45 Uhr. Bereits ab 18.30 Uhr läuft die Konferenz mit allen fünf heutigen Spielen.

Zugriff auf MagentaSport erhaltet Ihr mit einem Telekom-Receiver, sowie am TV-Gerät, auf dem Smartphone oder Tablet via App oder am PC per Livestream.

SSV Ulm vs. 1860 München kann zudem auf der Fußball-Plattform OneFootball zum Preis von 4,99 Euro gebucht und dann auf dem Smartphone und dem Tablet abgerufen werden.

3. Liga: SSV Ulm vs. 1860 München heute im Liveticker

Auch bei SPOX werdet Ihr über das Spiel zwischen dem SSV Ulm und 1860 München ausführlich informiert. Wir bietet außerdem kostenlose Liveticker zu den anderen heutigen Drittligaspielen an.

Hier geht's zum Liveticker SSV Ulm - 1860 München.

Hier geht's zur Liveticker-Tagesübersicht.

© getty Thomas Wörle ist der Trainer des SSV Ulm.

SSV Ulm vs. 1860 München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? - Infos im Überblick

