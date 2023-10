Jahn Regensburg ist heute zu Gast beim FC Ingolstadt. Das gesamte Duell der 3. Liga könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Jahn Regensburg vs. FC Ingolstadt am 10. Spieltag - Verfolgt das Spiel hier im Liveticker!

FC Ingolstadt vs. Jahn Regensburg: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Regensburg startete sehr gut in die laufende Saison und könnte mit einem Sieg sogar auf den dritten Platz der 3. Liga vorrücken. Auch Ingolstadt ist solide unterwegs und kann mit drei Punkten vom zehnten Platz bis auf Rang vier springen.

Vor Beginn: Das letzte Duell am 10. Spieltag der 3. Liga wird am heutigen Sonntagabend (8. Oktober) um 19.30 Uhr im Audi Sportpark in Ingolstadt angepfiffen.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Liveticker FC Ingolstadt vs. Jahn Regensburg!