In der 3. Liga trifft am heutigen Abend Erzgebirge Aue auf den SSV Ulm. Die komplette Begegnung könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Erzgebirge Aue vs. SSV Ulm! So lautete am 13. Spieltag das Sonntagabendspiel in der 3. Liga. Wer entscheidet die Partie heute für sich? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Erzgebirge Aue vs. SSV Ulm: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Die Gäste aus Ulm liegen aktuell mit 20 Zählern auf den 3. Rang in der 3. Liga. Aue liegt nur zwei Punkte hinter dem Aufsteiger und kann seinerseits mit einem Sieg auf den dritten Tabellenrang springen und damit den heutigen Gegner überholen.

vor Beginn Das Drittligaspiel am heutigen Abend beginnt um 19.30 Uhr im Erzgebirgsstadion in Aue.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Erzgebirge Aue und dem SSV Ulm.