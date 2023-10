In der 3. Liga finden heute fünf Partien des 9. Spieltags statt. Wer diese live im TV und im Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier.

In der 3. Liga steht eine englische Woche an. Der 9. Spieltag wird am heutigen Dienstag mit fünf Partien eröffnet, die alle um 19 Uhr angepfiffen werden.

Das Topspiel des Tages ist die Partie zwischen Aufsteiger SSV Ulm und 1860 München. Das Donaustadion in Ulm ist bereits seit einigen Tagen ausverkauft. 17000 Zuschauer werden das Spiel des Vierten gegen den Zehnten vor Ort verfolgen.

3. Liga: Die Spiele am heutigen Dienstag im Überblick

Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsmannschaft 19 Uhr Viktoria Köln FC Ingolstadt 19 Uhr SC Freiburg II SV Sandhausen 19 Uhr SSV Ulm 1846 1860 München 19 Uhr 1. FC Saarbrücken VfB Lübeck 19 Uhr SC Verl Arminia Bielefeld

3. Liga heute live im Free-TV und Livestream: Wer zeigt / überträgt die Spiele am 9. Spieltag?

Heute gibt es keine Live-Übertragungen von den Spielen der 3. Liga im Free-TV. Eine solche findet nur an Samstagen auf den verschiedensten dritten Programmen der ARD statt.

Bei allen Spielen live dabei seid Ihr heute beim Pay-TV-Sender MagentaSport. Diesen bietet die Telekom Ihren Kunden an. Beim Bezahlsender habt Ihr die Wahl zwischen den Einzelspielen, also den vollen 90 Minuten, und einer Konferenz mit Einblendungen zu allen Spielen des Tages.

Der Empfang des Sportsenders der Telekom ist nicht kostenlos. Mit Telekom-Vertrag bezahlt Ihr für MagentaSport 12,95 Euro pro Monat oder im Jahresabo 7,95 Euro pro Monat, als Nicht-Telekom-Kunde im Monatsabo monatlich 19,95 Euro oder im Jahresabo monatlich 12,95 Euro.

Die Übertagungen können heute auch im Livestream am Smart-TV-Gerät, auf dem Smartphone oder Tablet via App oder am PC verfolgen könnt.

Auf der Fußballplattform OneFootball könnt Ihr Euch zudem jede Partie per Pay-per-View im Livestream ansehen.

© getty MagentaSport zeigt heute alle Drittligaspiele live.

3. Liga heute im Liveticker verfolgen

Natürlich könnt Ihr für die 3. Liga wieder auf SPOX zurückgreifen. SPOX bietet zu jeder Partie einen Liveticker an.

Hier geht es zur Tagesübersicht.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 9. Spieltag