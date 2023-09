3. Liga - Unterhaching-Torhüter René Vollath kassiert Hasskommentare nach Zweikampf: "Es ist Wahnsinn"

Torhüter René Vollath ist nach der 1:2-Niederlagen seiner SpVgg Unterhaching in der 3. Liga gegen Arminia Bielefeld Opfer von Hasskommentaren im Netz geworden.

Vorangegangen war ein Zweikampf zwischen dem Hachinger Keeper und Arminia-Stürmer Fabian Klos in der 37. Spielminute. Vollath kam bei einem langen Ball aus seinem Kasten und traf den heranstürmenden Klos mit gestrecktem Bein in den Unterleib.

Schiedsrichter Tom Bauer wertete die Szene allerdings nicht als strafbar und verweigerte den Bielefeldern einen Elfmeter. Vollath beschwerte sich noch auf dem Spielfeld über die seiner Meinung nach überzogene Reaktion von Klos.

"Ich weiß nicht, was der Fabi da macht. Er ist selbst ein harter Hund und macht da so eine große Show draus. Muss man sich überlegen, was man da für eine Außendarstellung fordert. Das ist absoluter Wahnsinn, da muss ich mich schon mal so äußern und sagen: Bei aller Freude und bei aller Liebe zum Spiel, sowas ist unterirdisch", so Vollath.

Einige Bielefelder Fans nahmen die Aktion dennoch zum Anlass, den 33-Jährigen und seine Familie übelst zu beleidigen. "Es ist Wahnsinn. Meine Frau hat mir gerade gesagt, was für unfassbare Hasskommentare, was für unfassbare Beleidigungen mit 'Ich hoffe, deine Frau hat einen Autounfall und eine Fehlgeburt' und sonstige Sachen von Bielefelder Fans kommen. Da muss ich schon sagen, das ist Wahnsinn, absoluter Wahnsinn", erzählte Vollath gegenüber dem BR.

Klos selbst wollte sich zum Zweikampf auch nach dem Spiel nicht konkret äußern: "Für mich ist es eine klare Sache. Aber Karma hat zurückgeschlagen", meinte der Arminia-Angreifer bei Magenta. Klos spielte dabei auf den entscheidenden Bielefelder Treffer zum 2:1 an, den Vollath mit einem Fehlpass selbst eingeleitet hatte.