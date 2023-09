In der 3. Liga kommt es heute zum Duell zwischen Borussia Dortmund II und dem MSV Duisburg. Wer dieses heute im TV und im Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier.

Eine Woche früher als eigentlich geplant, treffen in der 3. Liga am heutigen Mittwoch, 27. September, Borussia Dortmund II und der MSV Duisburg aufeinander. Wegen des Champions-League-Heimspiels des BVB gegen die AC Mailand wurde das Drittligaspiel der "Zweiten" vorverlegt. Im Stadion Rote Erde wird BVB II vs. MSV Duisburg um 19 Uhr angepfiffen.

Der MSV macht sich als Tabellenletzter auf die kurze Reise nach Dortmund. Im ersten Spiel unter Interimstrainer Engin Vural verloren die Zebras am vergangenen Samstag bei Viktoria Köln mit 0:2. Borussia Dortmund II verbesserte sich dagegen durch einen Sieg in Verl auf Platz fünf.

Die Bilanz der vergangenen Jahre spricht heute nicht für Duisburg, da die letzten vier Spiele gegen den BVB II allesamt verloren gingen.

BVB II vs. MSV Duisburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Live im Free-TV wird BVB II vs. MSV Duisburg heute nicht übertragen.

Für eine Live-Übertragung im Pay-TV ist dagegen MagentaSport verantwortlich. Der Sportsender der Telekom zeigt alle Saisonspiele der 3. Liga live - allerdings nicht kostenlos. Falls Ihr einen laufenden Telekom-Vertrag habt, bezahlt Ihr für MagentaSport 12,95 Euro pro Monat oder im Jahresabo 7,95 Euro pro Monat, als Nicht-Telekom-Kunde im Monatsabo monatlich 19,95 Euro oder im Jahresabo monatlich 12,95 Euro.

Die Übertagung von BVB II vs. MSV Duisburg beginnt um 18.45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt beginnt auch die Samstagskonferenz mit allen sechs heutigen Spielen.

Hier erfahrt Ihr, wie Ihr MagentaSport empfangen könnt - egal, ob Ihr Telekom-Kunde seid oder nicht.

Last but not least: Auf der Fußballplattform OneFootball könnt Ihr Euch die Partie im Pay-per-View für 4,99 Euro im Livestream ansehen.

BVB II vs. MSV Duisburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? - Die Partie im Liveticker

Auch bei SPOX werdet Ihr über BVB II vs. MSV Duisburg bestens informiert. Wir bietet einen ausführlichen Liveticker an.

Hier geht's zum Liveticker BVB II - MSV Duisburg.

BVB II vs. MSV Duisburg heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Dortmund II vs. MSV Duisburg

Borussia Dortmund II vs. MSV Duisburg Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 9

9 Datum: 27. September 2023

27. September 2023 Uhrzeit: 19 Uhr

19 Uhr Ort: Stadion Rote Erde (Dortmund)

Stadion Rote Erde (Dortmund) TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport, OneFootball

Liveticker: SPOX

