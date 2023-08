Hallescher FC vs. Rot-Weiss Essen heute live, Übertragung im Free-TV: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Los geht es in der 3. Liga, zum Auftakt der neuen Spielzeit empfängt der Hallesche FC heute Rot-Weiss Essen. Alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier.

Endlich wieder Drittligafußball, im Eröffnungsspiel treffen der Hallesche FC und Rot-Weiss Essen aufeinander. Gespielt wird am heutigen Freitag in Halle, die Spielstätte ist dementsprechend das Leuna Chemie Stadion. Los geht's um 19 Uhr.

Die Gastgeber hatten eine sehr gelungene Vorbereitung, drei von vier Spielen konnten sie gewinnen, eines ging unentschieden aus. Damit haben sie eine leicht bessere Quote als die Essener, die von sechs Tests zwar vier gewinnen konnten, allerdings auch zwei Pleiten kassierten.

Ihr habt Fragen zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker? Die wichtigsten Infos zu Hallescher FC vs. Rot-Weiss Essen bekommt Ihr hier!

Hallescher FC vs. Rot-Weiss Essen heute live, Übertragung im Free-TV: 3. Liga im TV und Livestream

Zur neuen Saison hat sich in Sachen Übertragung nichts geändert. Bedeutet: Alle Spiele der 3. Liga findet Ihr bei MagentaSport. Dort findet Ihr also auch das Spiel zwischen Halle und Essen, los geht es damit um 18.30 Uhr. Auf eine halbstündige Vorberichterstattung dürft Ihr Euch also freuen.

Dabei könnt Ihr nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Livestream via Website oder App einschalten - alle Optionen sind allerdings mit einer Gebühr verbunden.

Zumindest ein Abonnement könnt Ihr umgehen, wenn Ihr zu OneFootball greift. Dort ist die Partie einzeln buchbar.

Hallescher FC vs. Rot-Weiss Essen heute live: Übertragung im Liveticker

Auch wir sind selbstredend am Start, wenn es in der 3. Liga wieder rund geht. Klickt einfach auf den folgenden Link und verpasst kein Tor, keine Auswechslung und keine Karte:

Hier geht's zum Liveticker des Spiels Hallescher FV vs. Rot-Weiss Essen.

Hallescher FC vs. Rot-Weiss Essen heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Hallescher FC: S. Müller - Kreuzer, Nietfeld, Landgraf, Hug - Casar - Baumgart, Halimi - Berko, Baumann, Skenderovic

Rot-Weiss Essen: Golz - Wiegel, Rios Alonso, Bastians, Voelcke - Sapina, Eisfeld - Young, Müsel, Obuz - Doumbouya

Hallescher FC vs. Rot-Weiss Essen heute live: Wichtigste Infos

Begegnung: Hallescher FC vs. Rot-Weiss Essen

Hallescher FC vs. Rot-Weiss Essen Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 1

1 Datum: 4. August 2023

4. August 2023 Uhrzeit: 19 Uhr

19 Uhr Ort: Leuna Chemie Stadion, Halle

Leuna Chemie Stadion, Halle TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport, OneFootball

Liveticker: SPOX

