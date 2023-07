Drittligist Dynamo Dresden testet in der Vorbereitung auf den anstehenden Liga-Start heute gegen den tschechischen Spitzenklub Slavia Prag. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt.

Das Testspiel findet im Rahmen des 70-jährigen Vereinsjubiläum der Sachsen statt. Steigen wird die Partien in der Heimspielstätte von Slavia Prag, der Fortuna Arena. Dort passen bis zu 21.000 Zuschauer rein, allein aus Dresden werden rund 4.000 Fans mitreisen, um das Spektakel zu begutachten.

Im Anschluss reist Dresden nach Moldau, wo die Vorbereitung weitergehen wird. Der Auftakt der 3. Liga steigt dann am 04. August. Einen Tag später, also am 05. August steigt Dynamo in den Ligabetrieb ein. Erster Gegner ist Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld.

Dynamo Dresden vs. Slavia Prag heute live, Übertragung: Testspiel im Free-TV und Livestream

Eine klassische TV-Übertragung wird es nicht geben. Stattdessen zeigt Dynamo Dresden das Testspiel gegen Slavia Prag auf dem eigenen YouTube-Kanal im Livestream. Dort wurden auch die vorherigen Testspiele, etwa am vergangenen Donnerstag gegen den SC Paderborn, gezeigt.

Dynamo Dresden vs. Slavia Prag: Die Daten zum Spiel

Spiel : Dynamo Dresden vs. Slavia Prag

: Dynamo Dresden vs. Slavia Prag Ort : Fortuna Arena

: Fortuna Arena Datum : 16.07.2023

: 16.07.2023 Uhrzeit : 14 Uhr

: 14 Uhr Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel TV-Übertragung : keine

: keine Livestream: YouTube

Dynamo Dresden: Der Terminplan in der Vorbereitung