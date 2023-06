Energie Cottbus und die SpVgg Unterhaching bestreiten heute das erste von zwei Relegationsspielen zur 3. Liga. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

In den Relegationen für die Bundesliga und die 2. Bundesliga sind in den vergangenen Tagen die Entscheidungen gefallen, fehlt also nur noch die Frage nach dem 20. Teilnehmer an der kommenden Drittligasaison. Um das Ticket dafür streiten Energie Cottbus, Meister der Regionalliga Nordost, und die SpVgg Unterhaching, Meister der Regionalliga Bayern.

Diesbezüglich findet am heutigen Mittwoch, den 7. Juni, das erste von zwei Relegationsspielen statt. Die Cottbuser heißen dabei die Hachinger im Stadion der Freundschaft willkommen. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr. Das Rückspiel in Unterhaching steigt dann wenige Tage darauf, am Sonntag (11. Juni), um 13 Uhr.

Energie Cottbus vs. SpVgg Unterhaching, Übertragung: Relegation zur 3. Liga heute live im TV und Livestream

Der rbb (Rundfunk Berlin-Brandenburg) ist heute für die Übertragung im Free-TV verantwortlich und zeigt das Hinspiel zwischen Cottbus und Unterhaching live ab 20.15 Uhr. Während der Sendung wird Christian Dexne als Moderator eingesetzt, die Rolle des Kommentatoren übernimmt Max Zobel. Bei rbb ist die Begegnung zudem auch im Livestream zu sehen.

Weiters wurde auch Magenta Sport mit der Übertragung des Relegationsspiels beauftragt. Auch der Anbieter der Telekom beginnt um 20.15 Uhr mit der Ausstrahlung der ersten Livebilder aus Cottbus. Durch die Partie begleitet Euch folgendes Duo:

Moderatorin: Stefanie Blochwitz

Stefanie Blochwitz Kommentator: Andreas Mann

Magenta Sport verlangt ein Abonnement, um auf das Sportangebot zugreifen zu können. Wer Kunde bei der Telekom ist, zahlt entweder 9,95 Euro pro Monat für das Monatsabo oder 4,95 Euro pro Monat für das Jahresabo. Für Nicht-Kunden liegt der Abo-Preis bei 16,95 Euro je Monat für das Monatsabo oder 9,95 Euro je Monat für das Jahresabo.

Zudem lässt sich das erste Aufeinandertreffen für die 3. Liga heute auch bei OneFootball verfolgen.

© getty Energie Cottbus hat die Regionalliga Nordost gewonnen.

Energie Cottbus vs. SpVgg Unterhaching: Die Termine zur Relegation