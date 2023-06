Energie Cottbus vs. SpVgg Unterhaching, Relegation zur 3. Liga: Datum, Termine, Übertragung im TV und Livestream

Energie Cottbus und die SpVgg Unterhaching streiten in der Relegation um das letzte Ticket für die 3. Liga. Datum, Termine, Übertragung im TV und Livestream - SPOX liefert Euch die Antworten zu den wichtigsten Fragen.

SV Meppen, VfB Oldenburg, FSV Zwickau, SpVgg Bayreuth - so heißen die vier Mannschaften, die nach Abschluss der Saison aus der 3. Liga in die Regionalligen absteigen. Im Umkehrschluss steigen vier Regionalligisten auf. Mit dem VfB Lübeck (Meister RL Nord), Preußen Münster (Meister RL West) und dem SSV Ulm (Meister RL Südwest) stehen drei davon bereits fest.

Ein Ticket wurde jedoch noch nicht abgegriffen. Um dieses streiten sich Energie Cottbus und die SpVgg Unterhaching in der Relegation. Wie auch Lübeck, Münster und Ulm haben auch Cottbus und das noch von Sandro Wagner trainierte Unterhaching ihre Regionalliga auf Platz eins beendet.

Nachdem es für fünf Regionalliga-Staffeln jedoch nur vier Aufstiegsplätze gibt, dürfen nur drei direkt aufsteigen, während zwei Meister in den Aufstiegsplayoffs gegeneinander um das vierte Ticket kämpfen. Welche Staffeln es dabei trifft, ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich, dieses Jahr hat es die Staffeln Bayern (SpVgg Unterhaching) und Nordost (Energie Cottbus) erwischt.

Energie Cottbus vs. SpVgg Unterhaching, Relegation zur 3. Liga: Datum, Termine

Die Relegation zur 3. Liga wird am Mittwoch, den 7. Juni, mit dem Hinspiel zwischen Cottbus und Unterhaching eröffnet. Um 20.30 Uhr geht es in Cottbus im Stadion der Freundschaft los.

Das Rückspiel steigt dann wenige Tage später, am Sonntag (11. Juni), im Stadion am Sportpark in Unterhaching.

Datum Anpfiff Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Spielstätte, Ort Mi., 07.06.2023 20.30 Uhr Energie Cottbus SpVgg Unterhaching Stadion der Freundschaft, Cottbus So., 11.06.2023 13.00 Uhr SpVgg Unterhaching Energie Cottbus Stadion am Sportpark, Unterhaching

Energie Cottbus vs. SpVgg Unterhaching, Relegation zur 3. Liga: Übertragung im TV und Livestream

Wie es bereits währen der Drittligameisterschaft der Fall war, kümmert sich Magenta Sport nun auch um die Relegationsspiele zwischen Cottbus und Unterhaching. Der Sender der Telekom überträgt das Hinspiel ab 20.15 Uhr, das Rückspiel ist ab 12.45 Uhr zu sehen.

Auf Magenta Sport kann mit einem Abonnement zugegriffen werden. Die Kosten für dieses sind unterschiedlich hoch und davon abhängig, ob man Kunde bei der Telekom ist oder nicht. Die, die es nämlich sind, müssen für das Monatsabo 9,95 Euro je Monat und für das Jahresabo 4,95 Euro je Monat hinblättern. Wer dagegen kein Telekom-Kunde ist, bezahlt entweder 16,95 Euro pro Monat für das Monatsabo oder 9,95 Euro pro Monat für das Jahresabo.

Im Free-TV ist das Hinspiel zudem auch im rbb zu sehen, das Rückspiel wird auch vom BR übertragen.

Energie Cottbus vs. SpVgg Unterhaching: Die vergangenen fünf Aufeinandertreffen