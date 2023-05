3. Liga: Was passiert bei Punktgleichheit?

In der 3. Liga geht es am Wochenende um alles oder nichts, alle Fragen in Bezug auf Aufstieg und Abstieg werden endlich beantwortet. Doch was passiert bei Punktgleichheit?

Ein einziger Spieltag muss im Rahmen der Drittligasaison 2022/23 noch absolviert werden, dabei handelt es sich um die 38. Spielrunde, die am Samstag, den 27. Mai, über die Bühne geht. Alle 20 Teams sind gleichzeitig, um 13.30 Uhr, im Einsatz.

Nur mehr für wenige Mannschaften geht es am Samstag noch um etwas, die vier Absteiger in die Regionalliga etwa stehen bereits fest. Runter müssen der SV Meppen, der VfB Oldenburg, der FSV Zwickau und SpVgg Bayreuth. Daran ist nichts mehr zu rütteln.

Am anderen Ende der Tabelle steht jedoch sehr wohl noch Einiges auf dem Spiel. Mit dem SV Elversberg ist erst ein fixer Aufsteiger bekannt - die Saarländer setzen damit ihren Durchmarsch, der in der Regionalliga begann, eindrucksvoll fort.

© imago images Elversberg hat das Ticket für die 2. Bundesliga bereits fix in der Tasche.

Welche Mannschaft Elversberg in die 2. Bundesliga folgt, wird am Wochenende feststehen. Um das Zweitligaticket streiten jedenfalls mehrere Teams gleichzeitig. Der SC Freiburg II gehört als Tabellenzweiter jedoch nicht dazu, da Reservemannschaften nicht aufstiegsberechtigt sind, deshalb rückt die dahinter liegende Mannschaft nach.

Der Tabellendritte - oder im aktuellen Fall der Tabellenvierte wegen der Freiburg-Situation - kann zudem auch über die Relegation aufsteigen. Diesbezüglich muss man nach Hin- und Rückspiel den 16. der 2. Bundesliga besiegen.

Noch im Rennen um den Aufstieg bzw. den Relegationsplatz sind eine Runde vor Schluss der VfL Osnabrück, der SV Wehen Wiesbaden, der 1. FC Saarbrücken und Dynamo Dresden. Das sind die Klubs, die aktuell die Plätze drei bis sechs belegen, wobei der Dritte vom Sechsten nur einen Zähler entfernt ist.

Deswegen wird am Samstag auch die Frage in Bezug auf eine potenzielle Punktgleichheit besonders interessant sein. SPOX erklärt, was in diesem Fall passiert.

3. Liga: Was passiert bei Punktgleichheit?

Anders als in vielen Ländern Europas wird in Deutschland bei Punktgleichheit noch mithilfe der Tordifferenz darüber entschieden, wer in der Tabelle Vorrang hat. So ist es auch in der 3. Liga.

Sollte auch die Tordifferenz keine Entscheidung bringen, wird die Anzahl der insgesamt erzielten Tore in der Saison herangenommen. Bei erneutem Gleichstand geht es mit dem Gesamtergebnis aus Hin- und Rückspiel im direkten Vergleich weiter, ehe zuerst die Anzahl der auswärts erzielten Tore im direkten Vergleich, danach die Anzahl aller auswärts erzielten Tore analysiert werden.

3. Liga: Der 38. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Sa., 27.5. 13.30 Uhr SpVgg Bayreuth Erzgebirge Aue Sa., 27.5. 13.30 Uhr Dynamo Dresden VfB Oldenburg Sa., 27.5. 13.30 Uhr SV Waldhof Mannheim MSV Duisburg Sa., 27.5. 13.30 Uhr FSV Zwickau TSV 1860 München Sa., 27.5. 13.30 Uhr FC Ingolstadt SV Elversburg Sa., 27.5. 13.30 Uhr SV Wehen Wiesbaden Hallescher FC Sa., 27.5. 13.30 Uhr VfL Osnabrück Borussia Dortmund II Sa., 27.5. 13.30 Uhr Rot-Weiß Essen SC Verl Sa., 27.5. 13.30 Uhr 1. FC Saarbrücken FC Viktoria Köln Sa., 27.5. 13.30 Uhr SC Freiburg II SV Meppen

3. Liga: Die Tabelle vor dem 38. Spieltag