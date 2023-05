VfL Osnabrück vs. BVB II, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der VfL Osnabrück trifft im Rennen um den Aufstieg in der 3. Liga heute auf den BVB II. Wir erklären, wie Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Am letzten Spieltag der 3. Liga empfängt der VfL Osnabrück heute die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Wie alle anderen Partien geht auch diese um 13.30 Uhr los, gespielt wird an der Bremer Brücke in Osnabrück.

Osnabrück ist zwar aktuell nur auf dem Relegationsrang, da die auf dem zweiten Rang platzierte Mannschaft von Freiburg II aber nicht aufstiegsberechtig ist, hat der VfL die besten Voraussetzungen, sich den letzten verbliebenen Aufstiegsplatz hinter dem SV Elversberg zu sichern. Dabei sollte im besten Fall aber nicht nur ein Sieg her, sondern auch ein paar Tore für die Differenz - einen Rang und nur ein Tor schlechter lauert nämlich der SV Wiesbaden.

Für Spannung ist also gesorgt. Ihr möchtet wissen, wo Ihr das Spektakel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt? Dann seid Ihr hier genau richtig!

VfL Osnabrück vs. BVB II, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Seid Ihr Fan des VfL Osnabrück, habt Ihr Glück: das Abschlussspiel der Lila-Weißen wird nämlich im Free-TV gezeigt, und zwar im NDR. Der öffentlich-rechtliche Sender strahlt die Partie ab 13.28 Uhr im TV und Livestream aus, folgendes Team ist im Einsatz:

Moderation: Sina Braun

Kommentator: Patrick Halatsch

Interviewer: Ben Wozny

Sämtliche Begegnungen der 3. Liga gibt es nur auf MagentaSport. Hier geht es schon um 13.15 Uhr los, Moderator Thomas Wagner, Experte Daniel Flottmann und Kommentator Christian Straßburger werden Euch in Empfang nehmen. Den kostenpflichtigen Stream findet Ihr in der MagentaSport-App oder auf der Website.

Falls Ihr kein Abonnement abschließen möchtet, habt Ihr noch eine weitere Möglichkeit: Bei OneFootball kann man alle Spiele der 3. Liga einzeln buchen.

© getty Osnabrück kann heute den Aufstieg in die 2. Bundesliga klarmachen.

VfL Osnabrück vs. BVB II, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Alternativ könnt Ihr das Aufstiegsrennen in der 3. Liga auch mit unseren Livetickern verfolgen. Klickt Euch dafür einfach in unsere Übersicht oder das Einzelspiel:

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht mit allen Spielen in der 3. Liga.

Hier geht's zum Liveticker des Spiels zwischen dem VfL Osnabrück und dem BVB II.

3. Liga, 38. Spieltag: Alle Spiele im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast 27. Mai 13.30 Uhr SpVgg Bayreuth FC Erzgebirge Aue 27. Mai 13.30 Uhr SC Freiburg II SV Meppen 27. Mai 13.30 Uhr 1. FC Saarbrücken FC Viktoria Köln 27. Mai 13.30 Uhr FSV Zwickau 1860 München 27. Mai 13.30 Uhr SG Dynamo Dresden VfB Oldenburg 27. Mai 13.30 Uhr Rot-Weiss Essen SC Verl 27. Mai 13.30 Uhr Waldhof Mannheim MSV Duisburg 27. Mai 13.30 Uhr FC Ingolstadt 04 SV Elversberg 27. Mai 13.30 Uhr VfL Osnabrück Borussia Dortmund II 27. Mai 13.30 Uhr SV Wehen Wiesbaden Hallescher FC

VfL Osnabrück vs. BVB II, Übertragung: Wichtigste Infos

Wettbewerb: 3. Liga, 38. Spieltag

Dynamo Dresden vs. VfB Oldenburg Datum: 27. Mai 2023

27. Mai 2023 Anpfiff: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Spielort: Bremer Brücke (Osnabrück)

Bremer Brücke (Osnabrück) Übertragung im TV: NDR, MagentaSport

Übertragung im Livestream: NDR, MagentaSport, OneFootball

Liveticker: SPOX

