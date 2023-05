TSV 1860 München vs. Waldhof Mannheim, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der TSV 1860 München empfängt heute in der 3. Liga den SV Waldhof Mannheim. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Zu Beginn der 37. Spielrunde treffen am heutigen Freitag, den 19. Mai, der TSV 1860 München und der SV Waldhof Mannheim aufeinander. Die Partie im Stadion an der Grünwalder Straße in München wird um 19 Uhr angepfiffen. Das Duell in der Hinrunde gewann Mannheim mit 3:1.

Für beide Mannschaften geht es nicht mehr um viel, Mannheim kann sich zwei Runden vor Schluss tabellarisch nicht mehr verbessern. Platz sieben, auf den sie gerade liegen, ist die bestmögliche Platzierung. Auch der TSV ist im Mittelfeld der Tabelle, Neunter und vier Punkte hinter Mannheim.

© getty Der TSV 1860 München empfängt Waldhof Mannheim.

TSV 1860 München vs. Waldhof Mannheim, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Wer die Begegnung live und in voller Länge verfolgen möchte, hat zwei Optionen: Magenta Sport und OneFootball. Beide Optionen sind kostenpflichtig, unterscheiden sich jedoch in der Art der Bezahlung. Bei OneFootball wird nur für das Spiel bezahlt, während Magenta Sport, das um 18.30 Uhr mit der Vorberichterstattung beginnt, ein Abonnement verlangt.

Die Kosten für dieses sind unterschiedlich, je nachdem, ob Ihr Kunde bei der Telekom seid oder nicht. Für Telekom-Kunden ist der Zugang nämlich etwas billiger, sie zahlen entweder 9,95 Euro pro Monat für das Monatsabo oder 4,95 Euro pro Monat für das Jahresabo. Alle anderen Fans müssen entweder 16,95 Euro je Monat (Monatsabo) oder 9,95 Euro je Monat hinblättern.

Kommentar: Martin Piller

TSV 1860 München vs. Waldhof Mannheim, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

SPOX bietet zu 1860 München gegen Mannheim einen detaillierten Liveticker zum Mitlesen an. So verpasst Ihr nichts vom Geschehen in München.

Hier geht es zum Liveticker des Drittligaspiels zwischen dem TSV 1860 München und Waldhof Mannheim.

