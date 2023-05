SV Meppen vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des 37. Spieltags geht es zwischen dem SV Meppen und Dynamo Dresden zur Sache. Die wichtigsten Infos zum Spiel und seiner Übertragung im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier.

Eine Partie steht am 37. Spieltag in der 3. Liga noch auf dem Plan, SV Meppen vs. Dynamo Dresden lautet das Matchup. Gespielt wird in der Meppener Hänsch-Arena, gegen 19 Uhr erfolgt der Anpfiff.

Der SV Meppen ist bereits sicher abgestiegen, für Dynamo Dresden geht's am anderen Ende der Tabelle noch um den Aufstieg in die zweite Bundesliga - die Sachsen dürften also motiviert in ihr vorletztes Spiel der Saison zu gehen. Ein wenig mehr als im Hinspiel müsste Dresden abliefern, dort trennten sich die beiden Klubs 1:1.

Ihr möchtet wissen, wo Ihr das Ganze im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt? Nach diesem Artikel seid Ihr schlauer!

SV Meppen vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der 3. Liga könnt Ihr auf MagentaSport sehen - ob im Pay-TV, auf magentasport.de, oder über die MagentaSport-App. Die Vorberichte starten um 18.45 Uhr, also eine Viertelstunde vor dem Spiel, Moderator Gari Paubandt und Kommentator Christian Straßburger werden Euch dort begrüßen.

Wenn Ihr bei der Telekom seid, kostet ein Abonnement 9,95 Euro (Monatsabo) oder 4,95 Euro pro Monat (Jahresabo). Andernfalls müsst Ihr 16,95 Euro (Monatsabo) oder 9,95 Euro je Monat (Jahresabo) bezahlen.

SV Meppen vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Wie gewohnt bleibt Ihr auch bei SPOX nicht auf dem Trockenen sitzen, wir tickern den Abschluss des 37. Spieltags live.

Hier geht's zum Liveticker des Spiels SV Meppen vs. Dynamo Dresden.

3. Liga: Die Ergebnisse am 37. Spieltag

Datum Heim Ergebnis Gast Freitag, 19.05.23 1860 München 3:1 Waldhof Mannheim Samstag, 20.05.23 FC Erzgebirge Aue 0:3 FC Ingolstadt 04 Samstag, 20.05.23 SV Elversberg 1:1 SV Wehen Wiesbaden Samstag, 20.05.23 Borussia Dortmund II 1:0 SpVgg Bayreuth Samstag, 20.05.23 FC Viktoria Köln 0:2 VfL Osnabrück Samstag, 20.05.23 Hallescher FC 2:0 Rot-Weiss Essen Samstag, 20.05.23 SC Verl 1:2 SC Freiburg II Sonntag, 21.05.23 VfB Oldenburg 1:2 FSV Zwickau Sonntag, 21.05.23 MSV Duisburg 2:2 1. FC Saarbrücken Montag, 22.05.23 SV Meppen 19 Uhr SG Dynamo Dresden

