In der 3. Liga findet heute das Duell zwischen Rot-Weiss Essen und dem TSV 1860 München statt. SPOX bietet zur Partie einen Liveticker zum Mitlesen an.

Rot Weiss Essen vs. TSV 1860 München: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Während sich der TSV 1860 München in der Tabelle nicht mehr bedeutend viel verbessern kann - Aufstieg und Abstieg sind nicht mehr möglich -, kann sich Essen noch nicht wirklich ausruhen. Dafür ist man noch zu nah an den Abstiegsplätzen. Das Spiel in der Hinrunde endete 1:1.

Vor Beginn: Das Duell am 36. Spieltag wird um 13 Uhr im Stadion an der Hafenstraße (Essen) angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Drittligaspiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem TSV 1860 München.

Rot Weiss Essen vs. TSV 1860 München: 3. Liga heute im TV und Livestream

Um die Übertragung des Spiels kümmern sich sowohl Magenta Sport, das die Rechte an allen Spielen der 3. Liga besitzt, und OneFootball. Während für OneFootball einfach nur das Einzelspiel bezahlt werden muss, wird bei Magenta Sport ein Abonnement benötigt, um Zugriff auf das Angebot zu bekommen.

Rot Weiss Essen vs. TSV 1860 München: 3. Liga heute im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Rot-Weiss Essen: Golz - Plechaty, Rios Alonso, Herzenbruch, Römling - Rother, Eisfeld - Berlinski, Götze, Harenbrock - Engelmann

