Dynamo Dresden vs. Wehen Wiesbaden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga hat Dynamo Dresden heute den SV Wehen Wiesbaden zu Gast. Wir verraten Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

3. Liga, Dynamo Dresden vs. Wehen Wiesbaden: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Auch in der 3. Liga wird das große Saisonfinale eingeläutet. Am heutigen Samstag kommt es unter anderem zur Partie zwischen Dynamo Dresden und dem SV Wehen Wiesbaden. Im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden rollt der Ball ab 14 Uhr.

Mit Dresden und Wehen Wiesbaden treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander - Dresden ist mit 60 Punkten Vierter, Wehen Wiesbaden liegt mit 63 Punkten auf Relegationsplatz drei. Beide Teams stecken also mitten im Kampf um den Aufstieg. Auch einen direkten Aufstiegsplatz können beide noch erreichen. Zum einen, da der zuletzt etwas schwächelnde Tabellenführer SV Elversberg (67) noch nicht zu sehr enteilt ist, und zum anderen weil der SC Freiburg II (2./64. Punkte) nicht zum Aufstieg in die 2. Bundesliga berechtigt ist.

Für reichlich Spannung ist heute also gesorgt.

Dynamo Dresden vs. Wehen Wiesbaden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Dresden vs. Wehen Wiesbaden wird heute von mehreren Anbietern live im TV und im Livestream übertragen.

Fußball-Fans kommen sogar in den Genuss von Liveübertragungen im Free-TV. Dafür zeichnen jeweils ab 14 Uhr der MDR und der HR verantwortlich. Kostenlose Livestreams der beiden ARD-Sender findet Ihr auf mdr.de, hessenschau.deund in der ARD-Mediathek.

Zudem zeigt MagentaSport Dresden vs. Wehen Wiesbaden live. Der Empfang des Sportsenders der Telekom ist nicht kostenlos. Mit Telekom-Vertrag bezahlt Ihr für MagentaSport 4,95 Euro (Jahresabo) oder 9,95 Euro pro Monat (Monatsabo), als Nicht-Telekom-Kunde im Monatsabo monatlich 16,95 Euro oder im Jahresabo monatlich 9,95 Euro.

Die Übertagung mit Kommentator Andreas Mann und Moderatorin Anett Sattler beginnt um 13.45 Uhr - auch im Livestream, den MagentaSport-Abonnenten am Smart-TV-Gerät, auf dem Smartphone oder Tablet via App oder am PC verfolgen können.

Eine weitere Option, sich heute das Spitzenspiel der 3. Liga live zu Gemüte zu führen, ist die Fußballplattform OneFootball. Dort kann der Livestream per Pay-per-View erworben werden.

© getty Markus Kauczinski ist der Trainer des SV Wehen Wiesbaden.

Dynamo Dresden vs. Wehen Wiesbaden, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Garantiert kostenlos informiert Euch SPOX über die Partie - und zwar in einem stets aktuellen Liveticker.

Hier geht's zum Liveticker Dynamo Dresden - SV Wehen Wiesbaden.

Dynamo Dresden vs. Wehen Wiesbaden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Dynamo Dresden: Drljaca - Kammerknecht, Lewald, Knipping, Park - Will - A. Arslan, Hauptmann - C. J. Conteh, Kutschke, Lemmer

Drljaca - Kammerknecht, Lewald, Knipping, Park - Will - A. Arslan, Hauptmann - C. J. Conteh, Kutschke, Lemmer Wehen Wiesbaden: Stritzel - Fechner, Reinthaler, Gürleyen - Mockenhaupt, Jacobsen, E. Taffertshofer, Ezeh - Wurtz, Hollerbach - Prtajin

