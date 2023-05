Dynamo Dresden trifft im Saisonfinale auf Absteiger VfB Oldenburg. SPOX tickert das Duell der 3. Liga live mit.

Dynamo Dresden - VfB Oldenburg -:- Tore - Aufstellung Dynamo Dresden Drljaca - Kammerknecht, Lewald, Knipping, Park - Will, Hauptmann, A. Arslan - C. J. Conteh, Kutschke, Lemmer Aufstellung VfB Oldenburg Dornebusch - L. Deichmann, Appiah, Steurer, Knystock - Zietarski, Buchtmann, Schäfer, Krasniqi, Bookjans - Wegner

Dynamo Dresden vs. VfB Oldenburg: 3. Liga JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Auf Seiten der Sachsen, die das Hinspiel Ende Januar im Marschweg-Stadion nach Pausenrückstand dank der Treffer Arslans (64., 82.) und Borkowskis (71.) mit 3:1 für sich entschieden und denen Saarbrücken hinsichtlich des Torverhältnisses (vier) und Wehen Wiesbaden sowie Osnabrück hinsichtlich der Punkte (jeweils einen) voraus sind, hat Trainer Markus Anfang im Vergleich zur 1:4-Auswärtsniederlage beim SV Meppen zwei personelle Änderungen vorgenommen. Hauptmann und Lemmer nehmen die Plätze von Meier (Bank) und Akoto (Gelbsperre) ein.

Vor Beginn: Der VfB Oldenburg verabschiedet sich nach seinem Premierenjahr direkt wieder aus der 3. Liga und wird ab Sommer in der Regionalliga Nord an den Start gehen; der Abstieg wurde mit der jüngsten 1:2-Heimniederlage gegen den FSV Zwickau endgültig besiegelt. Nachdem die Blau-Weißen infolge einer stabilen Hinserie durch eine Pleitenserie von fünf Matches im März auf den letzten Platz abgerutscht waren und den Trainer gewechselt hatten, wehrten sie sich unter Fuat Kilic zwar noch einem leidenschaftlich gegen den Abstieg, konnten ihn aber nicht mehr abwenden.

Vor Beginn: Die SG Dynamo Dresden hat ihre hervorragende Ausgangslage im Rennen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga am Montagabend überraschenderweise beim im Tabellenkeller chancenlosen SV Meppen verspielt. Waren die Schwarz-Gelben als Tabellendritter hinter dem nun feststehenden Aufsteiger SV Elversberg 07 und dem unaufsteigbaren SC Freiburg II in den 37. Spieltag gegangen und lagen im Emsland durch Arslans Elfmetertor (24.) lange Zeit vorne, kassierten sie nach einer Gelb-Roten Karte gegen Park in Unterzahl vier späte Gegentore und wurden von gleich drei Klubs überholt.

Vor Beginn: So startet Dynamo Dresden in die heutige Partie: Drljaca - Kammerknecht, Lewald, Knipping, Park - Will, Hauptmann, A. Arslan - C. J. Conteh, Kutschke, Lemmer

Vor Beginn: Dynamo Dresden hat ein Ziel: den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga. Doch dieses Ziel droht den Sachsen zu entgleiten. Aktuell liegt man nämlich nur auf Platz sechs. Allerdings beträgt der Rückstand auf den direkten Aufstiegsplatz und den Relegationsplatz nur einen Zähler - dem SC Freiburg II ist als Reservemannschaft der Weg in die 2. Bundesliga versperrt. Osnabrück, Wiesbaden und Saarbrücken liegen vor den Dresdnern, die also auf Schützenhilfe hoffen müssen.

Vor Beginn: Die Partie wird um 13.30 Uhr angepfiffen und im Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden) ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Drittligaspiel am 38. Spieltag zwischen Dynamo Dresden und dem VfB Oldenburg.

Dynamo Dresden vs. VfB Oldenburg: 3. Liga heute im TV und Livestream

Einerseits kümmert sich Magenta Sport um die Übertragung des Spiels zwischen Dresden und Oldenburg, anderseits ist die Partie auch im Free-TV im MDR und im Pay-TV bei OneFootball zu sehen.

Dynamo Dresden vs. VfB Oldenburg: 3. Liga JETZT im TV und Livestream - Offizielle Aufstellungen

