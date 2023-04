In der 3. Liga treffen heute die Reservemannschaft des SC Freiburg und Dynamo Dresden aufeinander. Bei SPOX wird die Begegnung live getickert.

Aufstiegsaspirant Dynamo Dresden misst sich heute mit der Reservemannschaft des SC Freiburg. SPOX stellt hier zum Spiel einen Liveticker zur Verfügung.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

SC Freiburg II vs. Dynamo Dresden: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Dynamo Dresden will wieder zurück in die 2. Bundesliga und kann heute einen wichtigen Schritt dafür tun. Der VfL Osnabrück liegt nur zwei Punkte hinter den Dresdnern und hält damit den Druck auf den Tabellenvierten aufrecht. Weil Freiburg II, das auf Platz drei liegt, nicht aufsteigen darf, ist Dynamo in Wirklichkeit Dritter.

Vor Beginn: Der Anpfiff erfolgt um 14 Uhr, gespielt wird Dreisamstadion, Freiburg.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Drittligaspiel zwischen dem SC Freiburg II und Dynamo Dresden.

© imago images Dynamo Dresden will wieder zurück in die 2. Bundesliga.

SC Freiburg II vs. Dynamo Dresden: 3. Liga heute im TV und Livestream

Als Rechteinhaber der 3. Liga kümmert sich Magenta Sport um die Übertragung der Partie zwischen Freiburg II und Dynamo Dresden.

Weiters ist das Spiel auch im Free-TV im MDR zu sehen. Der Sender stellt parallel dazu einen kostenlosen Livestream zur Verfügung.

Zu guter Letzt ist auch OneFootball für die Übertragung zuständig.

SC Freiburg II vs. Dynamo Dresden: 3. Liga heute im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

SC Freiburg II: Sauter - Treu, Rosenfelder, K. Ezekwem, Makengo - Engelhardt - Kehl, R. Wagner, Stark, Baur - Vermeij

Sauter - Treu, Rosenfelder, K. Ezekwem, Makengo - Engelhardt - Kehl, R. Wagner, Stark, Baur - Vermeij Dynamo Dresden: Drljaca - Kammerknecht, Lewald, Knipping, Park - Will - A. Arslan, Hauptmann - Lemmer, Schäffler, Borkowski

3. Liga: Die Tabelle am 34. Spieltag

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 SV 07 Elversberg 33 20 7 6 71:32 39 67 2 SV Wehen Wiesbaden 33 19 6 8 65:44 21 63 3 SC Freiburg II 33 18 9 6 47:30 17 63 4 Dynamo Dresden 33 17 8 8 57:37 20 59 5 VfL Osnabrück 33 17 6 10 59:43 16 57 6 Waldhof Mannheim 34 18 3 13 57:55 2 57 7 1. FC Saarbrücken 33 16 8 9 55:36 19 56 8 Viktoria Köln 33 13 11 9 51:46 5 50 9 TSV 1860 München 33 14 7 12 53:45 8 49 10 SC Verl 33 13 9 11 55:48 7 48 11 Erzgebirge Aue 33 12 6 15 42:49 -7 42 12 MSV Duisburg 33 9 12 12 44:51 -7 39 13 FC Ingolstadt 04 33 11 5 17 45:52 -7 38 14 Borussia Dortmund II 33 11 4 18 39:43 -4 37 15 Rot-Weiss Essen 32 8 12 12 37:48 -11 36 16 Hallescher FC 34 8 11 15 46:57 -11 35 17 VfB Oldenburg 33 8 7 18 37:58 -21 31 18 SpVgg Bayreuth 33 9 4 20 33:64 -31 31 19 FSV Zwickau 32 7 7 18 32:61 -29 28 20 SV Meppen 33 5 12 16 33:59 -26 27