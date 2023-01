TSV 1860 München vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des 20. Spieltags der 3. Liga empfängt am heutigen Tag der TSV 1860 München Dynamo Dresden. Alle Informationen zu der Übertragung des Spiels und wo Ihr die Drittligapartie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Montag, den 30. Januar, trifft der TSV 1860 München auf Dynamo Dresden. Das Duell am 1. Rückrundenspieltag der 3. Liga startet um 19.00 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße in München.

Der TSV 1860 München ist mit einer Niederlage nach der langen Winterpause in das neue Kalenderjahr gestartet. Gegen Waldhof Mannheim verlor das Team von mit 1:3. Gegen den FSV Zwickau eine Woche später zeigten sich die heutigen Gastgeber dann stark verbessert. Der TSV 1860 München gewann die Partie souverän mit 3:1. 1860 beendete damit seinen Negativlauf in der 3. Liga und sicherte sich den ersten Sieg seit dem 13. Spieltag. Dank des guten Saisonstarts, befindet sich der TSV 1860 München dennoch im oberen Tabellendrittel.

Auch Dynamo Dresden holte am vergangenen Spieltag einen 3:1-Sieg. Für die Mannschaft von Markus Anfang war es der erste Erfolg seit sieben sieglosen Spielen. Mit einem weiteren Sieg am heutigen Abend, könnte sich Dynamo Dresden für die Hinspielniederlage im vergangenen Juli revanchieren. Die spektakuläre Begegnung gewann der TSV 1860 München mit 4:3.

© getty Dynamo Dresden ist am Abend beim TSV 1860 München zu Gast.

TSV 1860 München vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Im TV zeigt MagentaSport am heutigen Montag das Drittligaspiel zwischen dem TSV 1860 München und Dynamo Dresden exklusiv. Der Pay-TV-Sender startet mit den Vorberichten zum Spiel um 18.30 Uhr. Ab 19.00 Uhr seht Ihr auf MagentaSport die Partie live und in voller Länge.

MagentaSport bietet Euch darüber hinaus die Möglichkeit, das Duell zwischen dem TSV 1860 München und Dynamo Dresden heute im Livestream zu sehen. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr mit Eurem Laptop im Browser oder in der MagentaSport-App.

Im Livestream zeigt am Abend zudem OneFootball die letzte Partie des 20. Drittliga-Spieltags. Dort könnt Ihr das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und Dynamo Dresden als Einzelstream erwerben. Um den Livestream von OneFootball sehen zu können, benötigt Ihr kein Abonnement.

TSV 1860 München vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

SPOX verfolgt die Begegnung zwischen dem TSV 1860 München und Dynamo Dresen für Euch im Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde des Spiels. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

TSV 1860 München vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Partie: 3. Liga, 20. Spieltag

3. Liga, 20. Spieltag Duell: TSV 1860 München vs. Dynamo Dresden

TSV 1860 München vs. Dynamo Dresden Datum: 30. Januar

30. Januar Anpfiff: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Spielort: Stadion an der Grünwalder Straße, München

Stadion an der Grünwalder Straße, München Übertragung im TV: MagentaSport

MagentaSport Übertragung im Livestream: MagentaSport, OneFootball

MagentaSport, OneFootball Liveticker: SPOX

3. Liga, 20. Spieltag: Die Tabelle