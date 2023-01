Dynamo Dresden vs. SV Meppen, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Dynamo Dresden und der SV Meppen stehen sich heute in der 3. Liga gegenüber. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Die 3. Liga ist wieder da! Am Freitag wurde mit dem Duell FSV Zwickau vs. VfB Oldenburg der erste Spieltag des Jahres (18. Spieltag) eröffnet. Sechs weitere Partien fanden gestern statt, auch am heutigen Sonntag (15. Januar) wird Fußball gespielt. Eine der zwei Drittliga-Begegnungen ist die zwischen Dynamo Dresden und dem SV Meppen. Der Pfiff zum Anstoß erfolgt um 13 Uhr, als Spielstätte dient das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden.

Für beide war die WM-Pause vor zwei Monaten gerade recht gekommen, denn sowohl der Zweitligaabsteiger aus Dresden als auch die Niedersachsen konnten in ihren letzten fünf Ligaspielen keinen Sieg einfahren. Wobei die Lage bei Meppen um einiges ernster ist, der bislang letzte Sieg gelang am 14. August 2022 (6:2 gegen Mannheim). In der Tabelle liegt Meppen auf dem vorletzten Platz.

© getty Dynamo Dresden kriegt es am 18. Spieltag mit dem SV Meppen zu tun.

Dynamo Dresden vs. SV Meppen, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Auch in der zweiten Saisonhälfte hat sich an der Rechtesituation nichts geändert. Magenta Sport ist weiterhin der Anbieter, der alle Spiele der dritthöchsten Spielklasse überträgt, so auch Dresden vs. Meppen heute. Wie üblich beginnt die Vorberichterstattung eine Viertelstunde vor Anpfiff, also um 12.45 Uhr. Anett Sattler fungiert als Moderatorin, Andreas Mann als Kommentator.

Um auf das Spiel bei Magenta Sport zugreifen zu können, wird jedoch ein Abonnement benötigt. Wie hoch die Kosten für dieses anfallen, hängt davon ab, ob Ihr Kunden bei der Telekom seid oder nicht. Die, die es sind, müssen nämlich nur 4,95 Euro pro Monat für das Jahresabo oder 9,95 Euro pro Monat für das Monatsabo bezahlen. Bei den Nicht-Kunden sieht es folgendermaßen aus: 9,95 Euro je Monat für das Jahresabo, 16,95 Euro pro Monat für das Monatsabo.

Eine weitere Alternative bietet OneFootball an. Dort könnt Ihr das Einzelspiel für 2,99 Euro kaufen, müsst Euch also nicht langfristig binden.

Dynamo Dresden vs. SV Meppen, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Solltet Ihr kein Magenta-Sport-Abo besitzen und auch für OneFootball nichts zahlen können oder wollen, bietet SPOX mit seinem Liveticker die perfekte Alternative an. Tore, Elfmeter, Chancen, Wechsel - Ihr verpasst nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Dynamo Dresden und SV Meppen.

Dynamo Dresden vs. SV Meppen, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Dynamo Dresden vs. SV Meppen

Dynamo Dresden vs. SV Meppen Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 18

18 Datum: 15. Januar 2022

15. Januar 2022 Uhrzeit: 13 Uhr

13 Uhr Ort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden TV: Magenta Sport

Livestream: Magenta Sport, OneFootball

Liveticker: SPOX

3. Liga: Die aktuelle Tabelle