Der TSV 1860 München empfängt heute in der 3. Liga den 1. FC Saarbrücken. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Im letzten Spiel des 15. Spieltags kämpfen heute in der 3. Liga der TSV 1860 München und der 1. FC Saarbrücken um Punkte. Im Liveticker von SPOX seid Ihr live mit dabei.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

TSV 1860 München vs. Saarbrücken: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit dem TSV 1860 München und dem 1. FC Saarbrücken stehen sich heute in der 3. Liga zwei Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel gegenüber. Die Gäste aus dem Saarland sind seit vier Spielen ungeschlagen und liegen auf Rang sechs. Der TSV hingegen musste sich zwar am vergangenen Spieltag der SpVgg Bayreuth mit 0:1 geschlagen geben, was die Tabellensituation betrifft, stehen die Löwen jedoch trotzdem besser da - Platz zwei.

Vor Beginn: Die Partie wird um 15 Uhr angepfiffen und im Stadion an der Grünwalder Straße (München) ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Drittligaspiel am 15. Spieltag zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Saarbrücken.

TSV 1860 München vs. Saarbrücken: 3. Liga heute im TV und Livestream

Übertragen wird die Partie von Magenta Sport und OneFootball. Bei Magenta Sport geht es um 14.45 Uhr mit den Vorberichten los. Folgendes Trio begleitet Euch beim Anbieter der Telekom durchs Spielgeschehen:

Kommentar: Christian Straßburger

Christian Straßburger Moderation: Alexander Klich

Alexander Klich Experte: Martin Lanig

Für Magenta Sport wird ein Abonnement benötigt. Dieses kostet für Telekom-Kunden 4,95 Euro (Jahresabo) und 9,95 Euro (Monatsabo) je Monat. Nicht-Kunden zahlen entweder 9,95 Euro monatlich für das Jahresabo oder 16,95 Euro monatlich für das Monatsabo.

Der Stream bei OneFootball kostet 2,99 Euro.

TSV 1860 München vs. Saarbrücken, 3. Liga: Voraussichtliche Aufstellungen

TSV 1860 München: Hiller - Lannert, Morgalla, Verlaat, Steinhart - Rieder - Vrenezi, Y. Deichmann, Tallig, Boyamba - Skenderovic

Hiller - Lannert, Morgalla, Verlaat, Steinhart - Rieder - Vrenezi, Y. Deichmann, Tallig, Boyamba - Skenderovic Saarbrücken: Batz - Thoelke, Boeder, Uaferro - Zeitz - Jänicke, Kerber, Neudecker, Rizzuto - Cuni, Günther-Schmidt

Artikel und Videos zum Thema Alle 380 Spiele der 3. Liga live bei MagentaSport - auch in der Konferenz

3. Liga: Die aktuelle Tabelle