Dynamo Dresden Außenseiter in einem Heimspiel in der 3. Liga? Die Sachsen treffen immerhin auf den Tabellenvierten vom SC Freiburg II. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Nach einem neuerlichen Rückschlag im Kampf um den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga (1:2-Niederlage gegen Waldhof Mannheim) möchte Dynamo Dresden im Heimspiel gegen die Reserve des SC Freiburg wieder in die Spur finden. Ob das gelingt, verraten wir Euch hier im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Dynamo Dresden vs. SC Freiburg II: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn



Vor Beginn: Anders ist insgesamt die Gemengelage bei der Reserve des SC Freiburg. Immerhin steht Rang Vier zu Buche. Allerdings gab es in den letzten beiden Spielen auch keinen Sieg.

Vor Beginn: Wann kommt Dynamo Dresden endlich mal so richtig in Fahrt? Nur ein Sieg aus den letzten fünf Spielen, dazu eine weitere Niederlage beim 1:2 in Mannheim am vergangenen Wochenende. Es läuft einfach noch nicht wirklich rund für den Zweitligaabsteiger.

Vor Beginn: Schönen Nachmittag und herzlich Willkommen zum heutigen Drittligaspiel zwischen Dynamo Dresden und SC Freiburg II. Beginn des Spiels ist wie üblich um 14.00 Uhr.

© getty Etwas ratlos kommt Dynamo Dresden in dieser Saison in der 3. Liga daher.

Dynamo Dresden vs. SC Freiburg II: 3. Liga heute im live im TV und Livestream

Die 3. Liga ist eine Angelegenheit für Magenta Sport. Der Sender der Telekom überträgt alle Spiele der Saison live. Ihr könnt entweder über ein Smart-TV-Gerät oder online im Stream mit von der Partie sein.

Eine Übertragung des Spiels im Free-TV wird es indes nicht geben.

Dynamo Dresden vs. SC Freiburg II: Die Tabelle der 3. Liga

Platz Team Spiele S U N Tore Diff. Punkte 1 SV Elversberg 14 10 2 2 35:13 22 32 2 TSV 1860 München 14 9 2 3 29:16 13 29 3 SV Wehen Wiesbaden 15 8 3 4 31:19 12 27 4 SC Freiburg II 14 8 3 3 18:15 3 27 5 FC Ingolstadt 04 14 7 4 3 21:12 9 25 6 1. FC Saarbrücken 14 6 6 2 21:11 10 24 7 SV Waldhof Mannheim 14 7 1 6 19:24 -5 22 8 Dynamo Dresden 14 6 3 5 23:18 5 21 9 FC Viktoria Köln 14 4 6 4 20:19 1 18 10 SC Verl 14 5 3 6 19:21 -2 18 11 MSV Duisburg 14 5 3 6 16:18 -2 18 12 Borussia Dortmund II 14 5 3 6 12:17 -5 18 13 Rot-Weiss Essen 14 4 5 5 18:23 -5 17 14 VfL Osnabrück 14 4 4 6 21:22 -1 16 15 VfB Oldenburg 14 4 3 7 16:24 -8 15 16 Hallescher FC 14 3 4 7 20:22 -2 13 17 SV Meppen 15 2 6 7 16:27 -11 12 18 FSV Zwickau 14 3 3 8 10:22 -12 12