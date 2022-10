3. Liga: Medienrechte bleiben bei der Telekom

Alle Spiele der 3. Liga werden auch zukünftig bei MagentaSport zu sehen sein. Der Telekom-Kanal sicherte sich die Medienrechte für die vier Spielzeiten von 2023/24 bis 2026/27. Die Gesamterlöse für die Klubs steigen von 15,65 auf 26,2 Millionen Euro pro Saison. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt.

Schon bisher waren alle 380 Saisonspiele bei MagentaSport zu sehen. Der Sender hält die Live-Rechte im Pay-TV seit der Spielzeit 2017/18. Bei der nun zu Ende gegangenen Auktion ging die Telekom noch einen Schritt weiter und sicherte sich alle Live-Rechte.

Da es Gespräche zur Sublizenzierung geben wird, sollten aber auch künftig zahlreiche Partien im Free-TV zu sehen sein. Gemäß Vertrag sind mindestens zehn Begegnungen pro Saison frei empfangbar auszustrahlen. Zuletzt lagen die Rechte für 86 Live-Partien im frei empfangbaren Fernsehen und die Zusammenfassungen bei SportA, der Agentur von ARD und ZDF.

Die Rechte an der künftigen Highlight-Berichterstattung haben sich ARD, ZDF, Sky und DAZN gesichert. "Wir sind mit der Konstellation sehr zufrieden", sagte DFB-Geschäftsführer Holger Blask: "Die Rechtepakete sind so ausgestaltet, dass jedes Mediennutzungsverhalten - live, zeitversetzt oder auf Abruf - optimal bedient werden kann."

Wie in der Bundesliga und der 2. Liga wird auch in der 3. Liga künftig das bei den Fans ungeliebte Montagsspiel wegfallen. "Dieser Vertrag ist ein starkes Zeichen für die 3. Liga", sagte der zuständige DFB-Vizepräsident Peter Frymuth: "Auf dieser Grundlage kann die Liga ihre positive Entwicklung in Bezug auf Attraktivität und Aufmerksamkeit fortsetzen."