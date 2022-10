VfL Osnabrück vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der TSV 1860 München ist am heutigen 12. Spieltag zu Gast beim VfL Osnabrück. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Drittligaspiel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Nach zwei sieglosen Spielen in Folge hofft der Tabellenzweite TSV 1860 München am heutigen Samstag (15. Oktober) wieder mal auf einen Dreier. Im Rahmen des 12. Spieltags geht es gegen den VfL Osnabrück. Um 14 Uhr geht es los, gespielt wird im Stadion an der Bremer Brücke (Osnabrück).

Während die Münchner also ganz oben mitspielen, befinden sich die Osnabrücker im Tabellenmittelfeld. Drei Siege, vier Unentschieden und vier Niederlagen - so lautet die Bilanz der Niedersachsen.

VfL Osnabrück vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Magenta Sport besitzt die Übertragungsrechte an der 3. Liga, weswegen dort alle Spiele der Meisterschaft 2022/23 zu sehen sind. Die Vorberichte zum Spiel beim Anbieter der Telekom beginnen um 13.45 Uhr, eine Viertelstunde vor Anpfiff, zeitgleich meldet sich dann folgendes Duo:

Kommentar: Markus Höhner

Markus Höhner Moderation: Anett Sattler

Für Magenta Sport wird ein Abonnement benötigt, wobei der Preis unterschiedlich ist, je nachdem, ob Ihr Kunde bei der Telekom seid oder nicht. Denn die, die es sind, zahlen für das Jahresabo 4,95 Euro und für das Monatsabo 9,95 Euro je Monat. Anders also als die, die keine Kunden sind. Für sie kostet das Abo nämlich 9,95 Euro (Jahresabo) und 16,95 Euro (Monatsabo) pro Monat.

Damit noch nicht genug, Osnabrück vs. 1860 München zählt nämlich zu den Drittligaspielen, die auch im Free-TV übertragen werden. Der Bayerische Rundfunk (BR) und der Norddeutsche Rundfunk (NDR) bilden daher heute Nachmittag ebenfalls Anlaufstellen. Beide Sender liefern zudem auch je einen kostenlosen Livestream.

Zu guter Letzt zeigt auch OneFootball das Duell, jedoch wird dafür kein Abo, sondern nur eine einmalige Zahlung in Höhe von 2,99 Euro benötigt.

VfL Osnabrück vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

SPOX tickert Osnabrück vs. TSV 1860 München live und detailliert mit. So verpasst Ihr keine relevante Spielszene, auch wenn Ihr die Bilder dazu nicht sehen könnt.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem VfL Osnabrück und dem TSV 1860 München.

Hier geht es zur Drittligakonferenz.

