Rot-Weiß Essen vs. Erzgebirge Aue, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zur Eröffnung des siebten Spieltags treffen heute in der 3. Liga Rot-Weiß Essen und Erzgebirge Aue aufeinander. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Kellerduell in der 3. Liga! Mit Rot-Weiß Essen und Erzgebirge Aue stehen sich am heutigen Freitag, den 2. September, der Tabellenletzte und der Vorletzte gegenüber. Aus sechs Spielen konnten beide Mannschaften jeweils nur drei Punkte mitnehmen, zudem warten sie noch auf einen Sieg. Die Begegnung wird um 19 Uhr im Stadion an der Hafenstraße in Essen angepfiffen.

Rot-Weiß Essen vs. Erzgebirge Aue, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Wie alle anderen Drittligaspiele in dieser Saison ist auch das zwischen Essen und Aue heute live und in voller Länge bei Magenta Sport zu sehen, da der Pay-TV-Anbieter der Telekom die Übertragungsrechte besitzt. Der Start der halbstündigen Vorberichterstattung erfolgt um 18.30 Uhr, Thomas Wagner ist während des Spiels als Moderator tätig. Kommentiert wird das Duell von Markus Höhner, der vom Experten Thomas Kraus dabei unterstützt wird.

Magenta Sport ist jedoch nicht gratis, wer das Duell heute schauen möchte, braucht also ein Abonnement. Dabei gilt: wer Kunde bei der Telekom ist, zahlt weniger als alle, die keine Kunden sind. Die Abokosten für Telekom-Kunden liegen bei 4,95 Euro (Jahresabo) und 9,95 Euro je Monat (Monatsabo). Nicht-Kunden müssen hingegen 9,95 Euro (Jahresabo) und 16,95 Euro pro Monat (Monatsabo) bezahlen.

© getty Kann Rot-Weiß Essen gegen Erzgebirge Aue den ersten Saisonsieg feiern?

Neben Magenta Sport kümmert sich zudem auch OneFootball um die Übertragung von Rot-Weiß Essen gegen Erzgebirge Aue. Der Einzelstream ist für 2,99 Euro freischaltbar.

Rot-Weiß Essen vs. Erzgebirge Aue, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, die Partie live zu verfolgen, bietet SPOX mit dem Liveticker an. Wir beschreiben dabei für Euch das Spielgeschehen im Minutentakt.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Rot-Weiß Essen und Erzgebirge Aue.

Rot-Weiß Essen vs. Erzgebirge Aue, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Essen: Golz - Wiegel, Heber, Götze, Bastians, Kefkir - Tarnat, Fandrich - Ennali, Engelmann, Young

Golz - Wiegel, Heber, Götze, Bastians, Kefkir - Tarnat, Fandrich - Ennali, Engelmann, Young Aue: Klewin - Barylla, Sorge, Burger, Rosenlöcher - Stefaniak, Schreck, U. Taffertshofer, Gorzel - Jastremski, Huth

Rot-Weiß Essen vs. Erzgebirge Aue, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Rot-Weiß Essen vs. Erzgebirge Aue

Rot-Weiß Essen vs. Erzgebirge Aue Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 7

7 Datum: 2. September 2022

2. September 2022 Anstoß: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Ort: Stadion an der Hafenstraße, Essen

Stadion an der Hafenstraße, Essen TV: Magenta Sport

Livestream: Magenta Sport , OneFootball

Liveticker: SPOX

3. Liga: Die Tabelle vor dem 7. Spieltag