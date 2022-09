Im Duell der Zweitliga-Absteiger kommt es heute zum Aufeinandertreffen zwischen Dynamo Dresden und dem FC Ingolstadt. Alle Informationen zu der Übertragung der Begegnung und wo Ihr die Partie am 9. Spieltag der 3. Liga heute live im Free-TV, Livestream und im Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem FC Ingolstadt findet am heutigen Samstag, den 17. September, um 14.00 Uhr statt. Als Austragungsort des Duell dient das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden.

In der vergangenen Saison trafen sich die beiden heutigen Gegner noch in der 2. Bundesliga. Diese Begegnungen konnte jeweils der Gastgeber mit 3:0 gewinnen. Am Ende der Saison stiegen beide Teams in die 3. Liga ab, Dresden erst nach zwei Relegationsduellen, Ingolstadt als Tabellenletzter. Folglich kommt es am heutigen Tag zu Wiedersehen am 9. Spieltag der 3. Liga.

In der 3. Liga trennt die Teams aktuell nur ein Zähler. Vor allem Dynamo Dresden kommt unter Neu-Trainer Markus Anfang immer besser in Fahrt, auch wenn der 1:0-Erfolg am vergangenen Spieltag gegen den MSV Duisburg etwas schmeichelhaft war. Mit 1:0 gewann auch der FC Ingolstadt am 8. Spieltag. Das Team von Rüdiger Rhem konnte den SV Waldhof Mannheim auswärts Niederringen. Zuvor kassierte der FC Ingolstadt in der Liga jedoch zwei Pleiten. Welches Team kann die Partie heute für sich entscheiden?

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt, Übertragung: 3. Liga heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Dynamo Dresden: Drljaca - Ehlers, Kammerknecht, Knipping - Will, Kade - J. Meier, Hauptmann, A. Arslan - Borkowski, Kutschke

FC Ingolstadt: M. Funk - Costly, Musliu, Schröck, Brackelmann - Sarpei, Preißinger - Bech, D. Franke - Testroet, Pat. Schmidt

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt, Übertragung: 3. Liga heute live im Free-TV und Livestream

Im TV zeigen gleich zwei Sender am heutigen Tag die Begegnung zwischen Dynamo Dresden und dem FC Ingolstadt. Im Free-TV zeigt der BR heute die Partie, im Pay-TV könnt Ihr das Duell bei MagentaSport verfolgen. Es bieten sich Euch darüber hinaus einige Optionen die Partie im Livestream zu sehen.

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt, Übertragung: 3. Liga heute live im Free-TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Free-TV seht Ihr am heutigen Tag die Partie zwischen Dynamo Dresden und dem FC Ingolstadt live und in voller Länge ab 14.00 Uhr. Für den öffentlich-rechtlichen Sender kommentiert Florian Eckl das Duell.

MagentaSport überträgt dagegen das Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem FC Ingolstadt live und vollumfänglich im Pay-TV. Dort beginnt die Übertragung heute schon um 13.15 Uhr. Andreas Mann ist für den Telekom-Sender als Kommentator im Einsatz. MagentaSport zeigt die Partie zudem in der Konferenz.

© getty Stefan Kutschke erzielte am vergangenen Spieltag den Siegtreffer gegen den MSV Duisburg. Heute geht der Stürmer gegen seinen Ex-Klub auf Torejagd.

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt, Übertragung: 3. Liga heute live im Free-TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Der BR bietet heute auch einen kostenlosen Livestream der Partie zwischen Dynamo Dresden und dem FC Ingolstadt an. Den Livestream findet Ihr in der BR-Mediathek und in der ARD-Mediathek.

MagentaSport zeigt sein gesamtes Programm ebenfalls im Livestream. Als MagenatSport-Kunden könnt Ihr auf magentasport.de und mit der MagentaSport-App Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt live verfolgen.

Als Einzelstream, ganz ohne Abo, überträgt zudem OneFootball heute die Begegnung zwischen Dynamo Dresden und dem FC Ingolstadt. Dort seht Ihr die Übertragung von MagentaSport.

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt könnt Ihr heute bei SPOX im Liveticker verfolgen. Bei uns verpasst Ihr keine Szene des Spiels. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

