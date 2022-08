Viktoria Köln vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Tabellenführer TSV 1860 München ist heute in der 3. Liga zu Gast bei Viktoria Köln. Wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erklärt Euch SPOX mit diesem Artikel.

Fünf Spiele, fünf Siege - der TSV 1860 München hätte keinen besseren Start in die neue Saison hinlegen können. Am heutigen Samstag, den 27. August, wollen die Münchner ihre perfekte Serie fortsetzen, wenn es am 6. Spieltag gegen Viktoria Köln geht. Gespielt wird im Sportpark Höhenberg in Köln. Die Kölner haben nach fünf Spieltagen aktuell neun Punkte vorzuweisen, zuletzt musste man sich der Reserve des SC Freiburg mit 0:1 geschlagen geben.

Viktoria Köln vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Im Laufe der Saison werden zahlreiche Spiele der 3. Liga auch im Free-TV gezeigt. Viktoria Köln vs. TSV 1860 München ist eines davon. Um die Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen kümmert sich dabei der Bayerische Rundfunk (BR). Parallel dazu wird das Spiel beim Dritten Programm der ARD auch im Livestream angeboten, der kostenlos ist.

© getty Der TSV 1860 München ist in der 3. Liga noch ungeschlagen.

Außerdem ist Magenta Sport als Rechteinhaber der dritthöchsten deutschen Spielklasse heute ebenfalls für die Übertragung verantwortlich. Der Pay-TV-Anbieter der Telekom beginnt um 13.45 Uhr zu übertragen. Markus Höhner übernimmt hierfür die Rolle des Kommentatoren, während Tobi Schäfer den Moderator macht.

Zugriff auf die Drittligaspiele bei Magenta Sport bekommt man nur, wenn man ein gültiges Abonnement hat. Die Kosten für dieses sind - je nachdem, ob man Kunde bei der Telekom ist oder nicht - unterschiedlich. So müssen Telekom-Kunden nur 4,95 Euro je Monat für das Jahresabo und 9,95 Euro je Monat für das Monatsabo blechen, während Nicht-Kunden 9,95 Euro (Jahresabo) und 16,95 Euro pro Monat (Monatsabo) zahlen müssen.

Außerdem lässt sich das Spiel bei OneFootball für 2,99 Euro kaufen.

Viktoria Köln vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Eine andere Möglichkeit, das Spiel zwischen Viktoria Köln und dem TSV 1860 München heute live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem Liveticker an. Tor, Elfmeter, Platzverweise - Ihr verpasst garantiert nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Viktoria Köln und dem TSV 1860 München.

Viktoria Köln vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Viktoria Köln - TSV 1860 München

Viktoria Köln - TSV 1860 München Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 6

6 Datum: 27. August 2022

27. August 2022 Anstoß: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Ort: Sportpark Höhenberg, Köln

Sportpark Höhenberg, Köln TV: BR (Bayerischer Rundfunk), Magenta Sport

Livestream: BR (Bayerischer Rundfunk), Magenta Sport, OneFootball

Liveticker: SPOX

3. Liga: Die aktuelle Tabelle