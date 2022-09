TSV 1860 München vs. MSV Duisburg, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Tabellenführer TSV 1860 München empfängt am 7. Spieltag der 3. Liga den MSV Duisburg. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Der TSV 1860 München musste am vergangenen Wochenende beim 1:1-Unentschieden gegen Viktoria Köln zum ersten Mal in der noch jungen Saison Punkte liegenlassen. Nichtsdestotrotz führen die Münchner die Tabelle der 3. Liga nach sechs Spieltagen weiterhin an.

TSV 1860 München vs. MSV Duisburg, 3. Liga: Ort, Stadion, Anpfiff

Am heutigen Samstag, den 3. September, empfängt der TSV im Rahmen des siebten Spieltags den MSV Duisburg, der bei elf Punkten liegt. Die Partie im Stadion an der Grünwalder Straße (München) wird um 14 Uhr angepfiffen. Es ist eines von insgesamt sechs Drittligaspielen heute.

TSV 1860 München vs. MSV Duisburg, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Mehrere Anbieter ermöglichen es heute, das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und dem MSV Duisburg live zu verfolgen.

© getty Der TSV 1860 München ist in der 3. Liga bislang noch ungeschlagen.

Da Magenta Sport die Übertragungsrechte an der kompletten 3. Liga besitzt, wird beim Pay-TV-Sender der Telekom auch das Duell zu sehen sein. Die Übertragung dafür geht um 13.45 Uhr los und wird von Franz Büchner kommentiert.

Für Magenta Sport wird ein Abonnement benötigt, das es in zwei verschiedenen Varianten gibt, Denn die jeweiligen Preise unterscheiden sich dabei zwischen Telekom-Abonnenten und Nicht-Abonnenten. Wer nämlich ein Abo bei der Telekom hat, zahlt für das Jahresabo 4,95 Euro und für das Monatsabo 9,95 Euro je Monat. Die Nicht-Kunden müssen entweder 9,95 Euro (Jahresabo) oder 16,95 Euro pro Monat (Monatsabo) blechen.

Ausgewählte Drittligaspiele werden in dieser Saison auch im Free-TV übertragen. Das zwischen 1860 München und Duisburg ist eines davon. Um die Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen kümmert sich nämlich der Bayerische Rundfunk (BR) - parallel dazu auch im kostenlosen Livestream.

OneFootball bietet ebenfalls eine Option an, das Spiel live zu verfolgen. Für 2,99 Euro kann der Stream freigeschaltet werden.

TSV 1860 München vs. MSV Duisburg, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

SPOX tickert das Duell live und ausführlich mit, so seid Ihr stets auf dem Laufenden, was das Geschehen auf dem Rasen in München betrifft.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem TSV 1860 München und dem MSV Duisburg.

TSV 1860 München vs. MSV Duisburg, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: TSV 1860 München vs. MSV Duisburg

TSV 1860 München vs. MSV Duisburg Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 7

7 Datum: 3. September 2022

3. September 2022 Anstoß: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Ort: Stadion an der Grünwalder Straße, München

Stadion an der Grünwalder Straße, München TV: BR, Magenta Sport

Livestream: BR, Magenta Sport, OneFootball

Liveticker: SPOX

3. Liga: Die aktuelle Tabelle