Hallescher FC vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga stehen sich heute der Hallesche FC und Dynamo Dresden zum Ost-Derby gegenüber. Wie Ihr die Partie des 2. Spieltags heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erklärt Euch SPOX.

Nach dem Liga-Auftakt gegen den FSV Zwickau muss der Hallesche FC am 2. Spieltag direkt das nächste Ost-Derby absolvieren. Am heutigen Samstag, den 6. August, geht es gegen Dynamo Dresden, das nach nur einer Saison in der 2. Bundesliga wieder in der dritthöchsten deutschen Spielklasse auf Punktejagd geht. Die Partie wird - wie die restlichen fünf Drittligapartien des heutigen Tages - um 14 Uhr angepfiffen, gespielt wird im Leuna Chemie Stadion in Halle.

Hallescher FC vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Weil bei Magenta Sport die Übertragungsrechte der 3. Liga liegen, wird auch das Ostderby heute live und in voller Länge beim Anbieter der Telekom gezeigt. Um 13.45 Uhr geht die Übertragung los, Andreas Mann wird das Duell kommentieren, Stefanie Blochwitz moderieren.

Wer das Angebot von Magenta Sport nutzen möchte, braucht ein Abonnement. Was die Kosten für das Abo betrifft, sind diese unterschiedlich. Die, die Telekom-Kunden sind, zahlen weniger als Nicht-Kunden. Telekom-Kunden zahlen 4,95 Euro (Jahresabo) oder 9,95 Euro (Monatsabo) pro Monat, Nicht-Kunden hingegen müssen 9,95 Euro (Jahresabo) oder 16,95 Euro (Monatsabo) je Monat hinblättern.

© getty Dynamo Dresden will wieder in die 2. Bundesliga.

Außerdem ist Halle gegen Dresden auch bei OneFootball für 2,99 Euro zu sehen. Eine langfristige Bindung ist für OneFootball nicht nötig.

Zahlreiche ausgewählte Spiele der 3. Liga werden in dieser Saison auch im Free-TV übertragen, Hallescher FC vs. Dynamo Dresden ist eines davon. Der Sender, der dafür beauftragt wurde, ist der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR). Das Fernsehprogramm bietet dazu auch einen kostenlosen Livestream an.

Hallescher FC vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

SPOX ist beim Ost-Duell heute ebenfalls im Einsatz und liefert dazu einen Liveticker, mit dem Ihr die wichtigsten Spielereignisse laufend mitlesen könnt.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem Halleschen FC und Dynamo Dresden.

Hallescher FC vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Hallescher FC - Dynamo Dresden

Hallescher FC - Dynamo Dresden Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 2

2 Datum: Samstag, 6. August 2022

Samstag, 6. August 2022 Anstoß: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Leuna Chemie Stadion, Halle

Leuna Chemie Stadion, Halle TV: Magenta Sport, MDR (Free-TV)

Livestream: Magenta Sport, OneFootball, MDR

Liveticker: SPOX

