Dynamo Dresden empfängt heute in der 3. Liga den Aufsteiger SV Elversberg. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker mitverfolgen.

Dynamo Dresden will nach der Niederlage am vergangenen Spieltag wieder auf die Siegerstraße zurück und hat heute den Aufsteiger SV Elversberg vor sich. SPOX tickert das Duell am 5. Spieltag der 3. Liga live mit.

Dynamo Dresden vs. SV Elversberg: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Zwei Siege, zwei Niederlagen - so lautet die Bilanz der SG Dynamo Dresden nach vier Spielen in der 3. Liga. Während also der Zweitligaasbsteiger zu Beginn der Saison noch seine Form sucht, ist Aufsteiger SV Elversberg bislang sogar besser unterwegs. Neun Punkte nach vier Partien konnten die Saarländer bereits sammeln - bedeutet aktuell Platz vier in der Tabelle.

Vor Beginn: Die Begegnung beginnt um 14 Uhr und wird im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Drittligaspiel am 5. Spieltag zwischen Dynamo Dresden und dem SV Elversberg.

Dynamo Dresden vs. SV Elversberg: 3. Liga heute im TV und Livestream

Magenta Sport besitzt die Übertragungsrechte an der 3. Liga und ist heute dementsprechend für die Übertragung von Dynamo Dresden vs. SV Elversberg zuständig. Die Vorberichte dazu gibt es bereits ab 13.45 Uhr zu sehen. Lenny Leonhardt kommentiert das Spielgeschehen.

Außerdem kann der Stream zum Spiel auch für 2,99 Euro bei OneFootball gekauft werden.

Dynamo Dresden vs. SV Elversberg, 3. Liga: Voraussichtliche Aufstellungen

Dynamo Dresden: Drljaca - Ehlers, Kammerknecht, Knipping - Melichenko, J. Meier - Will - A. Arslan, Kade - Kutschke, Borkowski

3. Liga: Die aktuelle Tabelle