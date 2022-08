Der BVB II empfängt heute am 4. Spieltag der 3. Liga Rot Weiß Essen. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das Duell der beiden Revierklubs heute live im TV, Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Rot Weiß Essen ist am heutigen Samstag, den 13. August, beim BVB II zu Gast. Die Begegnung wird um 14.00 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund, wo auch die erste Mannschaft des BVB seine Heimspiele austrägt, angepfiffen.

Für den Aufsteiger Rot Weiß Essen lief die bisherige Saison ernüchternd. Nur einen Punkt konnte das Team von Christoph Dabrowski in den vergangenen drei Ligaspielen holen. Gegen Viktoria Köln und den SV Elversberg gab es zudem hohe Niederlagen. Den einzigen Punkte holte Rot Weiß Essen gegen den MSV Duisburg, wo die heutigen Gäste ein tolles Comeback schafften. Eine ähnliche Leistung bedarf es heute auch gegen den BVB II, wenn Rot Weiß Essen den ersten Sieg in der 3. Liga feiern möchte.

Für den BVB II lief es an den ersten Spieltagen der neuen Saison ähnlich schlecht. Am vergangenen Wochenende musste der BVB II beim 0:4 gegen den FC Ingolstadt eine empfindliche Niederlage einstecken. Leistungsschwankungen sind beim BVB II jedoch nicht verwunderlich, viele junge Spieler, wie Prince Aning oder Antonios Papadopoulos, werden in der 3. Liga an die erste Mannschaft herangeführt. Wie schlägt sich der BVB II heute im Revierduell gegen Rot Weiß Essen?

BVB II vs. Rot Weiß Essen, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spieltag: 4. Spieltag der 3. Liga

BVB II vs. Rot Weiß Essen Datum: 13. August

13. August Anpfiff: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Übertragung im TV: Magenta Sport

Übertragung im Livestream: Magenta Sport, OneFootball

Liveticker: SPOX

BVB II vs. Rot Weiß Essen, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Das Revierduell zwischen dem BVB II und Rot Weiß Essen könnt Ihr am heutigen Tag exklusiv auf Magenta Sport im Pay-TV sehen. Magenta Sport beginnt mit seiner Übertragung des Spiels um 13.45 Uhr. Zudem seht Ihr das Spiel auf dem Sender heute in der Konferenz ab 13.45 Uhr.

Ein Abonnement kostet bei Magenta Sport 16,95 Euro im Monat oder 119,4 Euro im Jahr. Wenn Ihr Kunden bei der Telekom seid, ist ein Magenta-Sport-Abo für Euch günstiger: Das schlägt dann mit 9,95 Euro im Monat oder 59,4 Euro im Jahr zur Buche.

Magenta Sport bietet Euch außerdem die Option die heutige Partie zwischen dem BVB II und Rot Weiß Essen im Livestream live und in voller Länge zu sehen. Ganz ohne Abo als Einzelstream, könnt Ihr die Begegnung zudem auf OneFootball verfolgen.

BVB II vs. Rot Weiß Essen, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch BVB II vs. Rot Weiß Essen in einem ausführlichen Liveticker, mit dem Ihr keine Spielszene verpasst. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

