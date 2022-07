Heute startet auch für die Mannschaften des FSV Zwickau und des Halleschen FC der erste Spieltag der neuen Saison in der 3. Liga. Wie Ihr dieses Ost-Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr auf SPOX.

Der erste Spieltag der neuen Saison in der 3. Liga ist voll im Gange. Heute startet die neue Spielzeit auch für den FSV Zwickau und den Halleschen FC. Mit dem FSV Zwickau aus Sachsen und dem Halleschen FC aus Sachsen-Anhalt treffen also zwei Mannschaften aus dem Osten Deutschlands aufeinander. Beide Mannschaften wurden in der Vergangenheit DDR-Meister. Dem FSV gelang dies in der Saison 1949/50 und dem HFC zwei Jahre später.

In der Gegenwart finden sich beide Teams in der 3. Liga wieder. Die Zwickauer schlossen die vergangene Saison auf dem zehnten Tabellenplatz ab. Halle hingegen musste lange Zeit gegen den Abstieg kämpfen und beendete die Spielzeit auf dem 14. Platz. Beide Vereine hoffen, in dieser Saison nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben und hierfür soll am ersten Spieltag ein guter Start gelingen.

FSV Zwickau vs. Hallescher FC, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Ihr könnt das heutige Duell jeweils im TV und im Livestream live verfolgen. Hier erfahrt Ihr wo das Spiel gezeigt wird.

FSV Zwickau vs. Hallescher FC, Übertragung: 3. Liga heute live im TV

Wie bereits in der vergangenen Saison hat der Pay-TV Sender Magenta Sport die Rechte an der kompletten Saison der 3. Liga. Wer also die Spiele des FSV Zwickau oder des Halleschen FC sehen möchte, wird nicht am Pay-TV Sender vorbeikommen. Für alle Telekom-Kunden kostet der Dienst 4,95 Euro monatlich im Jahresabo und in der monatlichen Option 9,95 Euro monatlich. Die Preise steigen an, wenn Ihr kein Kunde der Telekom seid. 9,95 Euro im Monat kostet dann die Jahresabo-Variante und 16,95 Euro für das Monatsabo.

© getty Am ersten Spieltag treffen mit dem FSV Zwickau und dem Hallescher FC zwei Mannschaften aus dem Osten Deutschlands aufeinander.

FSV Zwickau vs. Hallescher FC, Übertragung: 3. Liga heute im Livestream

Auch im Livestream findet ihr das Spiel zwischen dem FSV Zwickau und dem Halleschen FC nur bei Magenta Sport. Die Vorberichte starten ab 13:45 Uhr mit Moderation Stefanie Blochwitz. Anstoß ist anschließend um 14:00 Uhr. Kommentator des Spiels ist Markus Herwig.

FSV Zwickau vs. Hallescher FC, Übertragung: 3. Liga heute live im Liveticker

Wenn Ihr keine Lust habt für das Spiel zu zahlen, dann findet Ihr auf SPOX eine kostenlose Alternative. SPOX bietet einen ausführlichen Liveticker an. Mit diesem verpasst Ihr keine einzige Szene.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen dem FSV Zwickau und dem Halleschen FC.

FSV Zwickau vs. Hallescher FC, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos in der Übersicht

Begegnung: FSV Zwickau - Hallescher FC

FSV Zwickau - Hallescher FC Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 1. Spieltag

1. Spieltag Datum: 24. Juli 2022

24. Juli 2022 Anstoß: 14 Uhr

14 Uhr Ort: GGZ ARENA, Zwickau

GGZ ARENA, Zwickau TV: Magenta Sport

Livestream: Magenta Sport

Liveticker: SPOX

FSV Zwickau vs. Hallescher FC, 3. Liga - Voraussichtliche Aufstellungen

FSV Zwickau: Brinkies - von Schroetter, Frick, Ziegele, Butzen - P. Göbel, M. Jansen, Könnecke, Herrmann - Baumann, Krüger

Brinkies - von Schroetter, Frick, Ziegele, Butzen - P. Göbel, M. Jansen, Könnecke, Herrmann - Baumann, Krüger Hallescher FC: Gebhardt - Vollert, Nietfeld, Landgraf - Kreuzer, Deniz, Samson, Hug - Damer, Zimmerschied - Müller

