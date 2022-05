Letztes Spiel in der 3. Liga in dieser Saison für den 1. FC Kaiserslautern. Die Roten Teufel empfangen Viktoria Köln. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Durch die 1:3-Niederlage gegen den BVB II am vorigen Spieltag hat sich der 1. FC Kaiserlautern in einen ungünstige Ausgangslage in der 3. Liga gebracht. Die Roten Teufel liegen nur noch auf Platz 3 im Aufstiegskampf.

Eintracht Braunschweig ist vorbeigezogen, hat einen Punkt mehr auf dem Konto und dazu noch ein Spiel mehr auszutragen. Für den FCK ist das Duell gegen Köln am Sonntag um 14 Uhr nämlich schon der Abschluss der Saison in der 3. Liga.

Grund dafür ist der vorzeitige Rückzug von Türkgücü München. Auf den Zwangsabsteiger wäre Lautern am 28. Spieltag getroffen. Alle Partien mit Beteiligung der Münchner wurden jedoch aus der Wertung genommen.

Viktoria Köln vs. Kaiserslautern, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Wettbewerb: 3. Liga

Datum: 8. Mai 2022

Uhrzeit: 14 Uhr

Ort: Sportpark Höhenberg(Köln)

Sportpark Höhenberg(Köln) Übertragung: MagentaSport

Viktoria Köln vs. Kaiserslautern, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Am heutigen Sonntag gibt es keine Übertragung im Free-TV zur Partie Viktoria Köln vs. Kaiserslautern. Dennoch habt Ihr die Möglichkeit, das Spiel live zu verfolgen.

Viktoria Köln vs. Kaiserslautern, Übertragung: 3. Liga heute live im Pay-TV

Wie gewohnt zeigt Magenta Sport das Spiel live und in voller Länge. Der Pay-TV Sender hat die Rechte an der kompletten Saison gesichert. Für alle Telekom-Kunden kostet der Dienst 4,95 Euro monatlich im Jahresabo und in der monatlichen Option 9,95 Euro monatlich. Die Preise steigen an, wenn Ihr kein Kunde der Telekom seid. 9,95 Euro im Monat kostet dann die Jahresabo-Variante und 16,95 Euro für das Monatsabo.

Mit folgenden Personal begleitet Magenta die Begegnung:

Kommentator: Christian Straßburger

Moderator: Tobias Schäfer

Experte: Thomas Kraus

Viktoria Köln vs. Kaiserslautern, Übertragung: 3. Liga heute live im Livestream

Darüber hinaus steht allen MagentaSport-Abonnenten auch ein Livestream zur Verfügung. Diesen könnt Ihr hier abrufen.

3. Liga: 37. Spieltag in der Übersicht

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Freitag, 06.05.2022 19 Uhr Borussia Dortmund II SC Verl Samstag, 07.05.2022 14 Uhr SV Wehen Wiesbaden SV Waldhof Mannheim Samstag, 07.05.2022 14 Uhr SV Meppen Eintracht Braunschweig Samstag, 07.05.2022 14 Uhr TSV Havelse VfL Osnabrück Samstag, 07.05.2022 14 Uhr 1. FC Magdeburg TSV 1860 München Samstag, 07.05.2022 14 Uhr MSV Duisburg SC Freiburg II Samstag, 07.05.2022 14 Uhr 1. FC Saarbrücken FSV Zwickau Sonntag, 08.05.2022 13 Uhr FC Würzburger Kickers Hallescher FC Sonntag, 08.05.2022 14 Uhr FC Viktoria Köln 1. FC Kaiserslautern

© getty Mike Wunderlich und der 1. FC Kaiserlautern bestreiten gegen Viktoria Köln ihr letztes Saisonspiel in der 3. Liga.

Viktoria Köln vs. Kaiserslautern, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Bei SPOX tickern wir alle Partien der 3. Liga. Wenn ihr die Begegnung also heute nicht im TV oder Livestream verfolgen könnt, seid Ihr bei uns goldrichtig.

Hier geht es zum Liveticker Viktoria Köln vs. Kaiserslautern.

Viktoria Köln vs. Kaiserslautern, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Kaiserslauterns Trainer Marco Antwerpen kann nicht auf Alexander Winkler zurückgreifen. Der Verteidiger fehlt wegen der 5. Gelben Karte gesperrt.

Viktoria Köln: Nicolas - Koronkiewicz, Siebert, Greger, N. May - Fritz, Sontheimer - Risse, Handle - Jastremski, Philipp

Nicolas - Koronkiewicz, Siebert, Greger, N. May - Fritz, Sontheimer - Risse, Handle - Jastremski, Philipp Kaiserslautern: Raab - Tomiak, K. Kraus, Ciftci - Hercher, Götze, Ritter, Zuck - Wunderlich - Hanslik, Boyd

3. Liga: Tabelle vor dem 37. Spieltag