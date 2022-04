Der 1. FC Kaiserslautern befindet sich auf Kurs Richtung 2. Bundesliga. Am 36. Spieltag empfangen die Pfälzer die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Am 36. Spieltag der 2. Bundesliga wird der 1. FC Kaiserslautern von Borussia Dortmund II herausgefordert. Hier gibt's die Begegnung im Liveticker.

Kaiserslautern vs. BVB II: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Roten Teufel sind heute nicht nur wegen des Heimvorteils in der Favoritenrolle. In der Tabelle befinden sie sich auf Platz zwei, also auf Kurs Richtung 2. Bundesliga. Die BVB-Reserve ist Neunter, zwischen den heutigen Kontrahenten liegen 17 Punkte.

Vor Beginn: In der 3. Liga stehen heute ab 14 Uhr sechs weitere Duelle am 36. Spieltag an. Eines davon: Der 1. FC Kaiserslautern tritt Zuhause gegen Borussia Dortmund II an. Los geht es um 14 Uhr.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

Kaiserslautern vs. BVB II: 3. Liga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Kaiserslautern: Raab - Tomiak, Klingenburg, Winkler - Hercher, Ciftci, Ritter, Zuck - Wunderlich - Hanslik, Boyd

Raab - Tomiak, Klingenburg, Winkler - Hercher, Ciftci, Ritter, Zuck - Wunderlich - Hanslik, Boyd BVB II: Unbehaun - Maloney, Dams, Finnsson - Viet, Pfanne, Kamara, Guille Bueno - Pherai - Tachie, Fink

Kaiserslautern vs. BVB II: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Wer Kaiserslautern gegen BVB II heute live im TV oder Livestream anschauen möchte, der hat dazu nicht nur eine Möglichkeit. Einerseits überträgt der Pay-TV-Sender MagentaSport wie auch jedes andere Spiel in der 3. Liga. Als Kunden bei der Telekom zahlt Ihr im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat und im Monatsabo 9,95 Euro pro Monat. Als Nicht-Kunden der Telekom kostet Euch ein Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und ein Monatsabo 16,95 Euro.

Nutzen könnt Ihr MagentaSport sowohl im TV als auch im Livestream: Zuhause auf dem Fernseher, online bei magentasport.de oder von unterwegs mit der MagentaSport-App auf dem Smartphone und Tablet.

Dazu gibt es auch eine Übertragung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bei den dritten Programmen - regional bedingt sowohl beim SR, beim SWR als auch beim WDR. Zum Livestream geht es unter anderem hier.

