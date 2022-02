Der 1. FC Kaiserslautern ist heute zu Gast bei Waldhof Mannheim. Die gesamte Partie des 27. Spieltags der 3. Liga könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Das Topspiel am Sonntag in der 3. Liga findet zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Waldhof Mannheim statt. Rücken die Gastgeber heute näher an die Aufstiegsplätze ran oder kann Kaiserslautern mit einem Sieg Mannheim in der Tabelle distanzieren? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Waldhof Mannheim vs. 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Spitzenspiel in der 3. Liga! Mit dem 1. FC Kaiserslautern tritt heute der Tabellenzweite auf den Tabellensechsten. Waldhof Mannheim ist in der Tabelle zudem nur vier Punkte hinter den heutigen Gästen, die allerdings noch ein Nachholspiel zu absolvieren haben. Mit einem Sieg kann Kaiserslautern den Rückstand auf Magdeburg zumindest etwas verkürzen. Mit einer Niederlage heute würde Mannheim jedoch nahe an die heutigen Gäste ranrücken.

Vor Beginn: Das Spiel beginnt am heutigen Tag um 14.00 Uhr im Carl-Benz-Stadion in Mannheim.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Waldhof Mannheim.

Waldhof Mannheim vs. 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Waldhof Mannheim: Königsmann - Costly, Gohlke, M. Seegert, Rossipal - Höger, Saghiri - Lebeau, Schnatterer - Martinovic, Sohm

Königsmann - Costly, Gohlke, M. Seegert, Rossipal - Höger, Saghiri - Lebeau, Schnatterer - Martinovic, Sohm 1. FC Kaiserslautern: Raab - Tomiak, K. Kraus, Ciftci - Hercher, Ritter, Zuck - Götze, Wunderlich - Hanslik, Boyd

Waldhof Mannheim vs. 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Auf Magenta Sport seht Ihr das Spiel zwischen Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern heute exklusiv im Pay-TV. Der Streamingdienst der Telekom bietet Euch ebenfalls die Möglichkeit, das Spiel im Livestream zu verfolgen.

Das geht auch bei OneFootball. Dort könnt Ihr die Begegnung als Einzelstream erwerben.

