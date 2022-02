TSV 1860 München vs. Eintracht Braunschweig, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der TSV 1860 München empfängt am 25. Spieltag der 3. Liga Eintracht Braunschweig. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In der 3. Liga stehen sich am heutigen Sonntag, den 6. Februar, der TSV 1860 München und Eintracht Braunschweig gegenüber. Die beiden Mannschaften kämpfen im Stadion an der Grünwalder Straße (München) ab 13 Uhr um wichtige Punkte für die Liga. Das Duell in der Hinrunde endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Blickt man auf die Tabelle, ist Eintracht Braunschweig zwar im Vorteil, besser in Form sind jedoch die Münchener. Die vergangenen vier Ligaspiele konnte der TSV allesamt gewinnen, die Niedersachsen hingegen nahmen aus den vergangenen zwei Spielen nur einen Punkt mit.

TSV 1860 München vs. Eintracht Braunschweig, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Magenta Sport ist in dieser Saison die Nummer-eins-Adresse, wenn es um die 3. Liga geht. Das Spiel seht Ihr live und in voller Länge beim Pay-TV-Sender der Telekom. Dafür begleitet Euch ab 12.45 Uhr das Duo bestehend aus Moderator Sascha Bandermann und Kommentator Alexander Klich.

© getty Der TSV 1860 München empfängt am 25. Spieltag Eintracht Braunschweig.

Wer sich Zugang zu Magenta Sport verschaffen möchte, hat dafür zwei Optionen. Dabei ist von Bedeutung, ob man Kunde bei der Telekom ist oder nicht. Die, die nämlich Kunden bei der Telekom sind, kriegen das Magenta-Sport-Abonnement ein Jahr lang völlig gratis, bevor sie 4,95 Euro pro Monat zahlen. Die Nicht-Kunden hingegen bekommen kein Gratisjahr, sondern zahlen von Beginn an 16,95 Euro je Monat für das Monatsabo oder 9,95 Euro je Monat für das Jahresabo.

Darüber hinaus bietet auch OneFootball die Partie an. Wer Interesse am Spiel hat, muss nur einmal einen Preis in Höhe von 2,99 Euro zahlen. Ein Abo ist nicht nötig.

TSV 1860 München vs. Eintracht Braunschweig, Übertragung: 3. Liga heute live im Liveticker

Dazu tickert SPOX 1860 München gegen Eintracht Braunschweig live mit und bietet all jenen, die das Duell nicht im TV oder Livestream sehen können, die perfekte Alternative.

Hier geht's zum Liveticker des Spiels zwischen 1860 München und Eintracht Braunschweig.

TSV 1860 München vs. Eintracht Braunschweig, Übertragung: 3. Liga - Voraussichtliche Aufstellungen

1860 München: Hiller - Belkahia, Salger, Lang - Y. Deichmann, Dressel, Moll, Biankadi - Neudecker - Lex, Bär

3. Liga: Die Tabelle am 25. Spieltag