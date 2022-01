Am 22. Spieltag der 3. Liga kommt es zum Derby in München. Türkgücü München empfängt den TSV 1860 München. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach dem packenden DFB-Pokal-Spiel am Dienstag gegen Karlsruhe geht es für die Münchner Löwen heute gegen den Stadtnachbarn Türkgücü. Nach dem am vergangenen Wochenende ein wichtiger Sieg gegen Wiesbaden eingefahren werden konnte, hat der TSV nur noch vier Punkte Rückstand auf einen der begehrten Aufstiegsplätze. Im heutigen Derby will der Verein die nächsten drei Punkte holen.

Vergangenes Wochenende musste das Spiel gegen Halle verschoben werden. Nach mehreren Corona-Fällen hatte Türkgücü weniger als 16 einsatzfähige Spieler zur Verfügung. Im Gegensatz zum TSV 1860 München, der nur drei Tage Regenerationszeit hatte, kann Türkgücü heute mit vollen Akkus in die Partie gehen. Mit einem Sieg könnte der Verein ein wichtiges Signal im Abstiegskampf geben.

Türkgücü München vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Anstoß, Stadion, Ort

© getty Stefan Lex trifft mit dem TSV 1860 München in der 3. Liga auf Türkgücü München.

Türkgücü München vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Das Derby der beiden Münchner Vereine kann heute auf mehreren Wegen verfolgt werden. Sowohl im Free-TV, Pay-TV als auch im Livestream können Fans die Begegnung sehen.

Türkgücü München vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im Free-TV

Das Spiel zwischen Türkgücü München und dem TSV 1860 München ist eine von zwei Partien, die am 22. Spieltag live im Free-TV gezeigt werden. Der Bayerische Rundfunk geht kurz vor Anpfiff der Partie auf Sendung.

Türkgücü München vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im Pay-TV

Des Weiteren kann das Spiel auf Magenta Sport, einem Pay-TV-Anbieter der Telekom, der sich die Übertragungsrechte für die 3. Liga gesichert hat, verfolgt werden.

Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement, um das Programm von Magenta Sport live sehen zu können. Telekom-Kunden kostet das 4,95 Euro im Monat. Im ersten Jahr müsst Ihr als Telekom-Kunde für Magenta Sport nichts bezahlen.

Für Nicht-Kunden kostet das Angebot 14,95 Euro pro Monat. Alternativ bietet die Telekom auch ein Jahres-Abo an, das euch 9,95 Euro im Monat kostet. Hier findet Ihr das Magenta Sport-Angebot.

Türkgücü München vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im Livestream

Sowohl der Bayerische Rundfunk als auch Magenta Sport bietet euch für das heutige Spiel einen Livestream an. Letzterer ist ebenfalls nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement zu sehen.

Eine weitere Alternative bietet Euch der Livestream von OneFootball. Dort könnt Ihr die Partie als Einzelstream erwerben und so heute das Spiel zwischen Türkgücü München und dem TSV 1860 München live und vollumfänglich sehen.

Türkgücü München vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im Liveticker

Ihr könnt die heutige Partie zwischen Türkgücü München und dem TSV 1860 München auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Spielszene.

Hier geht es zum Liveticker der Partie Türkgücü München vs. TSV 1860 München.

Die Konferenz am 22. Spieltag der 3. Liga findet Ihr hier.

3. Liga: Der 22. Spieltag im Überblick

Datum, Uhrzeit Heim Ergebnis Auswärts 21. Januar, 19 Uhr Borussia Dortmund II 1:1 Freiburg II 22. Januar, 14 Uhr Eintracht Braunschweig Hallescher FC 22. Januar, 14 Uhr Wehen Wiesbaden VfL Osnabrück 22. Januar, 14 Uhr Türkgücü München TSV 1860 München 22. Januar, 14 Uhr Würzburger Kickers Waldhof Mannheim 22. Januar, 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern Viktoria 1889 Berlin 22. Januar, 14 Uhr Victoria Köln SC Verl 23. Januar, 13 Uhr SV Meppen FSV Zwickau 23. Januar, 14 Uhr MSV Duisburg 1. FC Saarbrücken 23. Januar, 15 Uhr 1. FC Magdeburg TSV Havelse

Türkgücü München vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Alle Infos in der Übersicht

