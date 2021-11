FCK-Legende Hellström unheilbar an Krebs erkrankt

Der ehemalige Weltklasse-Torhüter Ronnie Hellström (72) vom 1. FC Kaiserslautern ist nach eigenen Angaben unheilbar an Krebs erkrankt.

Die ersten Symptome seien bereits vor einem Jahr aufgetreten. "Ich hatte Schwierigkeiten, zu schlucken und die Nahrung bei mir zu behalten", sagte Hellström im Interview mit der schwedischen Boulevardzeitung Expressen: "Im Nachhinein hat man verstanden, dass das wegen des Krebs' war."

Wie die Zeitung berichtete, blockiere ein bösartiger Tumor die Speiseröhre des früheren schwedischen Nationalspielers. Zudem mache ihm ein Blutgerinnsel in der Lunge zu schaffen, die Entzündung in einer Darmtasche habe ihm beinahe das Leben gekostet. Er begegne nun einem Tag nach dem anderen und einer Behandlung nach der nächsten, sagte Hellström.

Hellström gilt als einer der besten Torhüter in der Geschichte Schwedens: 1974 wurde er mit den Skandinaviern, für die er 77 Länderspiele absolvierte, WM-Fünfter, 1971 und 1978 wurde er in seinem Heimatland zum Fußballer des Jahres gewählt. Für den FCK kam er 266-mal in der Bundesliga zum Einsatz. Heute lebt Hellström in Südschweden.