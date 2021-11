3. Liga: Corona-Alarm! Spiel zwischen Würzburger Kickers und Eintracht Braunschweig abgesagt

Corona-Alarm bei Drittligist Würzburger Kickers: Die Spielleitung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) musste deshalb die für Montagabend geplante Begegnung zwischen den Kickers und Eintracht Braunschweig kurzfristig absagen. Die Entscheidung folgte einem Antrag der Würzburger.

Bei den Unterfranken waren am Wochenende vier positive Befunde auf COVID-19 in der Mannschaft aufgetreten. Die betroffenen Spieler befinden sich in Quarantäne.

Da auch weitere Profis bereits von Erkältungssymptomen betroffen und krankgeschrieben sind, stehen den Kickers aktuell weniger als 16 einsatzberechtigte Spieler zur Verfügung. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.