Der MSV Duisburg und der 1. FC Kaiserslautern schließen heute den 13. Spieltag in der 3. Liga ab. SPOX tickert für Euch das komplette Spielgeschehen hier mit.

Die formstarken Lauterer sind im heutigen Montagsspiel in der 3. Liga bei den formschwachen Duisburgern zu Gast. Können die Roten Teufel ihre Erfolgsserie fortsetzen oder schafft der MSV die Überraschung?

MSV Duisburg vs. Kaiserslautern: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Zebras sind aktuell nur 18. in der Liga und brauchen nach drei Niederlagen in Folge unbedingt wieder ein Erfolgserlebnis. Die Gäste aus Kaiserslautern konnten hingegen in den vergangenen Wochen von einigen Erfolgserlebnissen berichten. Fünf Spiele ohne Niederlage, vier Siege hintereinander lautet die Bilanz der Roten Teufel. Die Favoritenrolle ist also klar verteilt.

Vor Beginn: Los geht es heute um 19.00 Uhr. Die Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena dient als Spielstätte.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Drittligaspiel am 13. Spieltag zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Kaiserslautern.

MSV Duisburg vs. Kaiserslautern: 3. Liga heute im TV und Livestream

Um Duisburg gegen Kaiserslautern heute live und in voller Länge verfolgen zu können, braucht Ihr Zugang zu Magenta Sport. Der Pay-TV-Anbieter der Telekom zeigt in dieser Saison nämlich jedes Spiel der dritthöchsten Spielklasse live.

Die Übertragung beginnt 15 Minuten vor Anpfiff. Folgendes Trio wird dabei eingesetzt:

Kommentator: Christian Straßburger

Christian Straßburger Moderator: Cedric Pick

Cedric Pick Experte: Rudi Bommer

Solltet Ihr Telekom-Kunden sein, müsst Ihr erst nach Ablauf eines Gratisjahres 4,95 Euro für das Magenta-Sport-Abonnement zahlen, Nicht-Kunden zahlen ohne Gratisperiode für das Monatsabo 16,95 Euro je Monat und für das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat.

MSV Duisburg vs. Kaiserslautern: 3. Liga - Voraussichtliche Aufstellungen

MSV Duisburg: Weinkauf - Feltscher, Velkov, Steurer, Bretschneider - Ma. Frey, Stierlin - Ajani, Hettwer, Stoppelkamp - Ademi

Weinkauf - Feltscher, Velkov, Steurer, Bretschneider - Ma. Frey, Stierlin - Ajani, Hettwer, Stoppelkamp - Ademi 1. FC Kaiserslautern: Raab - Tomiak, K. Kraus, Winkler - Ritter - Hercher, Zuck - Wunderlich, Götze - Klingenburg - Hanslik

