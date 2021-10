In der 3. Liga empfängt heute der 1. FC Kaiserslautern die zweite Mannschaft des SC Freiburg. Hier könnt Ihr die Partie des 12. Spieltags in unserem Liveticker verfolgen.

In der 3. Liga empfängt am 12. Spieltag der 1. FC Kaiserslautern die zweite Mannschaft des SC Freiburg. Gelingt dem FCK der Sprung in die obere Tabellenhälfte? In unserem Liveticker verpasst Ihr keine Spielszene.

Kaiserslautern vs. Freiburg II: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In der 3. Liga liegen die Mannschaften nach dem 11. Spieltag noch nahe beisammen. Deshalb ist ein Sieg für die beiden heutigen Gegner enorm wichtig. Die Roten Teufel könnte mit einem Dreier an die Spitzengruppe der 3. Liga heranrücken, während Freiburg II als derzeitiger Tabellen-15. einen Sprung aus dem Tabellenkeller machen würde - und dazu Kaiserslautern überholen würde.

Vor Beginn: Die Partie des 12. Spieltags wird um 14 Uhr auf dem Betzenberg im altehrwürdigen Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Drittligabegegnung zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SC Freiburg II.

Kaiserslautern vs. Freiburg II: 3. Liga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Kaiserslautern: Raab - Tomiak, Kraus, Winkler - Ritter - Hercher, Götze, Zuck - Wunderlich - Klingenburg - Hanslik

Raab - Tomiak, Kraus, Winkler - Ritter - Hercher, Götze, Zuck - Wunderlich - Klingenburg - Hanslik SC Freiburg II: Atubolu - Sildillia, Braun-Schumacher, Rosenfelder - Barbosa, Engelhardt, Wagner, Tauriainen - Weißhaupt, Burkart - Kehrer

Kaiserslautern vs. Freiburg II: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Live zu sehen ist Kaiserslautern vs. Freiburg II heute nur auf MagentaSport, einem Pay-TV-Anbieter der Telekom. Das komplette Angebot von MagentaSport findet ihr hier.

Für Telekom-Kunden kostet ein Abonnement im Jahresabo 4,95 Euro im Monat. Nicht-Kunden bezahlen 16,95 Euro für das Monats-Abo. Das Jahresabo kostet für sie 9,95 Euro pro Monat. Magenta Sport bietet auch einen Livestream an. Dieser ist jedoch ebenfalls kostenpflichtig.

