1. FC Magdeburg vs. Türkgücü München: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des 11. Spieltags der 3. Liga trifft der 1. FC Magdeburg auf Türkgücü München. Alle Informationen zum Spiel, der Übertragung im TV, Livestream und Liveticker seht Ihr hier in diesem Artikel.

1. FC Magdeburg vs. Türkgücü München: Datum, Uhrzeit, Austragungsort, Infos

Am heutigen Montagabend spielt zum Abschluss des 11. Spieltags der 3. Liga der 1. FC Magdeburg gegen Türkgücü München. Anpfiff der Begegnung ist heute Abend um 19.00 Uhr. Das Spiel wird in der MDCC-Arena in Magdeburg ausgetragen.

Für Magdeburg bietet dieses Spiel die Gelegenheit, sich wieder an die Spitze der Tabelle in der 3. Liga zu setzen. Aktuell befindet sich der heutige Gastgeber mit 19 Punkten auf dem dritten Platz und damit nur einen Punkt hinter dem aktuellen Spitzenreiter, der zweiten Mannschaft aus Dortmund. Nach zuletzt zwei Niederlagen wäre ein Sieg im heutigen Spiel gegen Türkgücü München ein kleiner Befreiungsschlag.

Die befinden sich aktuell mit Platz elf im Mittelfeld der Tabelle. Türkgücü München kommt jedoch sicherlich mit Selbstbewusstsein aus dem letzten Spieltag. An dem konnten sie nämlich den aktuellen Spitzenreiter aus Dortmund mit 2:1 besiegen. Und ein weiterer Sieg heute würde wahrscheinlich den Sprung auf Platz sechs in der Tabelle bedeuten - punktgleich mit dem Tabellenvierten und Aufsteiger Viktoria Berlin.

1. FC Magdeburg vs. Türkgücü München: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen dem 1. FC Magdeburg und Türkgücü München ist heute Abend exklusiv bei Magenta Sport, einem Pay-TV-Sender der Telekom, zu sehen. Im Free-TV ist die heutige Partie also nicht zu verfolgen.

Magenta Sport hat sich in dieser Saison die Rechte für die Übertragung in der 3. Liga gesichert. Für Telekom-Kunden ist das Angebot von Magenta Sport rabattiert. Erst ab dem zweiten Jahr kostet das Abonnement für Telekom-Kunden 4,95 Euro. Wer kein Kunde bei der Telekom ist, kann sich die Dienste des TV-Senders trotzdem sichern. 16,95 Euro kostet das Angebot monatlich. Das Angebot von Magenta findet Ihr hier.

Alternativ bietet der Pay-TV-Sender auch einen Livestream an, mit dem Ihr das Spiel in voller Länge beispielsweise auf Eurem Tablet oder Smartphone streamen könnt.

1. FC Magdeburg vs. Türkgücü München: 3. Liga heute im Liveticker

Wer das Spiel heute nicht im TV oder im Livestream schauen kann, der ist hier bei SPOX bestens aufgehoben. Wir verfolgen für Euch die Partie ausführlich in Form eines Livetickers. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

3. Liga: Die Begegnungen des 11. Spieltags in der Übersicht

Datum Heim Ergebnis Auswärts Freitag, 01.10.2021, 19.00 Uhr 1. FC Saarbrücken 2 : 2 Eintracht Braunschweig Samstag, 02.10.2021, 14.00 Uhr TSV 1860 München 1 : 1 FC Viktoria 1889 Berlin Samstag, 02.10.2021, 14.00 Uhr TSV Havelse 0 : 6 1. FC Kaiserslautern Samstag, 02.10.2021, 14.00 Uhr SC Freiburg II 1 : 1 Hallescher FC Samstag, 02.10.2021, 14.00 Uhr VfL Osnabrück 0 : 1 FSV Zwickau Samstag, 02.10.2021, 14.00 Uhr MSV Duisburg 0 : 1 SV Meppen Samstag, 02.10.2021, 14.00 Uhr SV Wehen Wiesbaden 1 : 1 FC Viktoria Köln Sonntag, 03.10.2021, 13.00 Uhr Borussia Dortmund II 2 : 0 FC Würzburger Kickers Sonntag, 03.10.2021, 14.00 Uhr SV Waldhof Mannheim 2 : 1 SC Verl Montag, 04.10.2021, 19.00 Uhr 1. FC Magdeburg - : - Türkgücü München

3. Liga: Die aktuelle Tabelle